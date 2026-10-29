Deporte Motor

“Checo” Pérez hace rugir Paseo de la Reforma con Cadillac y su Show Run

El piloto mexicano protagonizó un Show Run frente a miles de aficionados en la Ciudad de México, en la antesala del Gran Premio de México 2026.

Andrea Ramirez
Sergio Checo Pérez con overol blanco en entrevista durante el Show Run de Cadillac Formula 1 Team en Paseo de la Reforma.
Sergio "Checo" Pérez conversa con los medios en Paseo de la Reforma durante el Show Run de Cadillac F1 Team previo al GP de México 2026.
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El rugido de un monoplaza volvió a escucharse en Paseo de la Reforma con el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez. Quien tomó una de las avenidas más emblemáticas de la capital durante un Show Run organizado por Cadillac Formula 1 Team y los promotores del Gran Premio de México.

Contenido
Actividades en el Show Run de “Checo” PérezAutomovilismo para todo el público

La exhibición logró reunir a miles de aficionados que se dieron cita para ver de cerca al tapatío. Quien afronta actualmente la temporada 2026 como parte del nuevo proyecto de la escudería Cadillac en la máxima categoría del automovilismo

El recorrido se desarrolló en el tramo comprendido entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, donde Checo condujo un monoplaza de Fórmula 2 adaptado para la exhibición. Durante sus intervenciones, el mexicano aceleró frente al público y realizó trompos y giros que levantaron el entusiasmo de los seguidores.

Actividades en el Show Run de “Checo” Pérez

El programa incluyó distintas tandas de manejo, además de actividades con vehículos de la firma Cadillac. Entre cada salida, Pérez tuvo oportunidad de acercarse a los aficionados, saludar y agradecer el respaldo recibido a lo largo de su trayectoria deportiva.

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La jornada también estuvo marcada por un anuncio relevante para su futuro: Cadillac confirmó la extensión de su contrato por varias temporadas, hasta 2029.  

La presencia de Checo Pérez en Reforma tuvo un significado especial, pues marcó su regreso a las actividades del Gran Premio de México después de ausentarse de la edición de 2025. Además, la exhibición se celebró en la semana en que se alcanzó el hito de los 300 Grandes Premios disputados en Fórmula 1.

El compañero de Pérez en Cadillac, Valtteri Bottas, también apareció durante el evento para compartir el ambiente con los aficionados mexicanos.

Automovilismo para todo el público

Más allá del espectáculo, el Show Run permitió acercar el automovilismo a un espacio público fuera de los circuitos permanentes y reforzó la presencia de Cadillac ante el público mexicano, en su temporada de debut como escudería de Fórmula 1.

La atención ahora se traslada al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde del 30 de octubre al 1 de noviembre se celebrará el Gran Premio de la Ciudad de México 2026. Para Checo Pérez, la cita representa una nueva oportunidad de competir frente a la afición que lo ha acompañado durante su carrera.

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