Cadillac extiende el contrato de “Checo” Pérez hasta 2029

Cadillac Formula 1 Team ha confirmado la extensión multianual del contrato de Sergio “Checo” Pérez. Quien continuará siendo parte del equipo estadounidense al menos hasta 2029. El acuerdo ha reafirmado la apuesta de la escudería, que debuta en 2026, por la experiencia del mexicano en su objetivo de consolidarse en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Esta renovación representa la continuidad de un proyecto de largo plazo entre Cadillac y el piloto tapatío, seis veces ganador de Grandes Premios de Fórmula 1. Desde su incorporación, Checo Pérez ha contribuido al desarrollo del equipo durante su histórica temporada inaugural. Aportando conocimientos técnicos, experiencia en competencia y liderazgo dentro y fuera de la pista.

De acuerdo con el anuncio oficial, la retroalimentación del mexicano ha sido importante para acelerar el desarrollo del chasis, perfeccionar las operaciones durante los fines de semana de carrera. Así como establecer las bases para el crecimiento de la escudería. Estas labores se coordinan desde sus centros operativos en Silverstone, Reino Unido, e Indianápolis y Charlotte, en Estados Unidos.

Checo Pérez apuesta por la continuidad del proyecto Cadillac

El piloto destacó que construir un equipo de Fórmula 1 desde cero requiere tiempo, trabajo constante y paciencia. También aseguró que está completamente comprometido con los próximos tres años del proyecto. Y agradeció la confianza de Dan Towriss, Mark Reuss y los integrantes de TWG Motorsports y General Motors.

“Unirme a Cadillac Formula 1 Team desde el primer día fue un proyecto en el que realmente creí, y extender mi compromiso se siente como una continuación natural de este capítulo”, señaló Pérez en el comunicado oficial.

Por su parte, Dan Towriss, CEO de Cadillac Formula 1 Team, destacó la importancia de mantener al mexicano dentro de la estructura deportiva. Esto para dar continuidad al trabajo realizado durante el primer año.

El directivo señaló que la experiencia y el liderazgo de Pérez brindan estabilidad al equipo mientras trabaja en el desarrollo de sus capacidades y busca avanzar posiciones en la parrilla. La extensión contractual forma parte de esa estrategia de crecimiento a largo plazo.

Una renovación anunciada en la semana del GP de México

El anuncio se produjo el 28 de octubre, en el marco de la semana del Gran Premio de México 2026, durante el Show Run de Checo Pérez ante su afición. La comunicación del equipo también coincidió con la celebración de su participación número 300 en un Gran Premio de Fórmula 1.

Como parte de las actividades previas a la carrera, el mexicano tenía programado recorrer Paseo de la Reforma durante un Show Run, acercando el espectáculo del automovilismo a los aficionados de la capital.

Con esta extensión contractual, Cadillac apuesta por la estabilidad deportiva y la continuidad técnica mientras avanza en su objetivo de construir una estructura competitiva en la Fórmula 1. Para Checo Pérez, el acuerdo abre una nueva etapa en su trayectoria, enfocada en contribuir al crecimiento de un proyecto que busca consolidarse en el campeonato mundial.

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