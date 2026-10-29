Transporte carretero en EE. UU. ingresó 936 mil 400 mdd en 2025: ATA

La American Trucking Associations (ATA) dio a conocer que el transporte carretero en EE. UU. ingresó 936 mil 400 mdd en 2025. Es decir, 3.35% y 30,400 millones de dólares (mdd) más frente a los 906 mil mdd de 2024.

Además, en 2025 los camiones que recorrieron Estados Unidos transportaron 190 millones de toneladas de mercancías más que en 2024. Esto significó que el aumento pasó de 11 mil 270 millones a 11 mil 470 millones.

Según el reporte American Trucking Trends, el transporte por carretera empleaba a 8.5 millones de personas en actividades relacionadas con dicho sector. De la misma manera a 3.45 millones de conductores profesionales.

Principalmente, el sector del transporte por carretera en Estados Unidos sigue conformado por pequeñas empresas. Específicamente, 91.1% de los operadores operando 10 o menos camiones y 99.2% operando menos de 100 unidades.

Otro dato importante del reporte reciente de la ATA es que los camiones del sector transportaron 68% del comercio terrestre entre EE. UU. y Canadá. Además del 86% de las mercancías a través de la frontera mexicana en el año de referencia.

Aún con dificultades económicas en Estados Unidos, sector de transporte por carretera avanza

Bob Costello, economista en jefe de ATA, destacó que el reporte muestra áreas de mejora el transporte carretero de Estados Unidos. Incluso un modesto crecimiento en el tonelaje de carga y los ingresos del sector.

Sin embargo, señaló que estos avances deben considerarse en el contexto de las fuertes dificultades económicas, ya que las empresas de transporte por carretera siguen lidiando con el aumento de los costos operativos y los volúmenes de carga, “en gran medida irregulares”.

El American Trucking Trends constituye una piedra angular de los esfuerzos de la ATA para impulsar de forma más eficaz políticas que refuercen el transporte por carretera, que apoyen a los conductores y a la cadena de suministro.

Finalmente, Henry Hanscom, director de Asuntos Públicos y Promoción de la ATA, refirió que “los datos fiables son una de las herramientas más poderosas que tenemos para contar la historia del transporte por carretera y demostrar el papel indispensable de nuestro sector en la economía”. Recordando que transporte carretero en EE. UU. ingresó 936 mil 400 mdd en 2025.

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