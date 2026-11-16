Apple lanza HomeView, su nueva pantalla inteligente para controlar el hogar con Siri AI

Apple ha ampliado su apuesta para el hogar inteligente con HomeView. Un nuevo dispositivo que reúne entretenimiento, comunicación y administración de accesorios conectados en una sola pantalla. La disponibilidad de dicho dispositivo es a partir del 13 de noviembre de 2026 en mercados seleccionados, con un diseño pensado para convertirse en el centro de las actividades digitales dentro de casa.

El equipo incorpora una pantalla Liquid Retina de siete pulgadas y funciona con Apple Intelligence y una nueva versión de Siri AI. Misma que promete interacciones más naturales y respuestas conversacionales. Además, permite:

Reproducir música

Realizar videollamadas mediante FaceTime

Consultar calendarios

Revisar recordatorios

Controlar dispositivos compatibles con la aplicación Casa

Una de sus principales características es el reconocimiento facial de hasta seis personas. De esta manera, HomeView logra adaptar el contenido que muestra según quién lo utiliza. Presentando información personal de aplicaciones como Mensajes, FaceTime, Calendario, Recordatorios y Buscar.

La compañía también destaca que Siri AI puede responder preguntas sobre distintos temas y comprender el contenido que aparece en pantalla. De la misma manera, cuando el dispositivo se vincula con un iPhone o iPad compatible con Apple Intelligence el asistente puede utilizar información personal de aplicaciones como Calendario y Mensajes. Esto para ofrecer respuestas más contextualizadas y ejecutar acciones entre distintas aplicaciones.

Dos versiones de HomeView para integrarse en distintos espacios

Apple diseñó HomeView para colocarse sobre una mesa o instalarse directamente en la pared. Las dos versiones se integran con la aplicación Casa, desde donde los usuarios pueden administrar accesorios inteligentes, configurar automatizaciones y modificar los ajustes del hogar.

El modelo de sobremesa estará disponible en cuatro acabados: plata, blanco estrella, rosa y gris espacial. Por otra parte, la versión para montaje en pared llegará en plata y gris espacial.

La privacidad también forma parte de la propuesta, ya que Apple señala que el contenido personal de cada integrante permanece protegido. Y solo aparece cuando el dispositivo reconoce su rostro y detecta la presencia de su iPhone o iPad vinculado, siempre que este se encuentre desbloqueado recientemente.

La disponibilidad de HomeView comenzó a venderse en Estados Unidos, Canadá, Australia, India, Nueva Zelanda, Singapur y Reino Unido. Apple fijó un precio inicial de 299 dólares. Esto para la versión de sobremesa y el modelo para montaje en pared.

Sin embargo, México no aparece entre los países contemplados para esta primera etapa. Además, Siri AI en HomeView estará disponible inicialmente en inglés en los mercados anunciados. Mientras que Apple prevé incorporar compatibilidad con francés canadiense mediante una actualización gratuita posterior.

La versión para pared también tendrá accesorios de montaje desarrollados por Schneider Home, con precios desde 59.95 dólares. De esta manera, Apple busca ampliar su ecosistema doméstico con una pantalla que combina funciones de comunicación, entretenimiento y control inteligente.

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