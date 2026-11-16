Viajeros internacionales gastaron 26 mil 096 mdd de enero a septiembre en México; el monto más elevado en en el país

México recibió 74.94 millones de viajeros internacionales de enero a septiembre de 2026. Es decir, 5.6% más respecto al mismo periodo de 2025. La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que estos viajeros internacionales gastaron 26 mil 096 mdd en dicho periodo.

De acuerdo con la dependencia, que dirige Josefina Rodríguez Zamora, la derrama económica implica un aumento de 1.4%. Esto respecto a los 25 mil 740 millones de dólares del mismo periodo de 2025.

“Con el crecimiento de 1.4% respecto a los 25 mil 740 millones de dólares registrados en 2025, se alcanzó el monto más elevado en la historia del turismo internacional en México”, indicó la funcionaria.

Después, la llegada de turistas internacionales sumó 35.98 millones, 3.8% más que en 2025. Mientras que los cruceros recibieron 8.95 millones de pasajeros, 12.3% más. Principalmente, generaron una derrama económica de 778 mdd, un crecimiento de 16.3%.

Además, “los resultados que registramos confirman el creciente interés de visitantes de todo el mundo por conocer nuestro país. Alcanzamos récords históricos” en la llegada de viajeros internacionales y en el gasto que realizaron en México. Además de registrar cifras sin precedentes en la actividad de cruceros.

Crece el turismo internacional en México en septiembre

Las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) del INEGI refieren que, en el periodo de referencia, la llegada de turistas internacionales alcanzó 35.98 millones. De hecho, es la cifra más alta registrada para un periodo similar, con un aumento de 3.8% respecto a 2025.

Particularmente, precisó Rodríguez Zamora, durante septiembre, México recibió 7.25 millones de viajeros internacionales. Mientras que la llegada de turistas internacionales alcanzó 3.30 millones, 2.7% más respecto a los 3.21 millones registrados en el mismo mes de 2025.

En materia de derrama económica, durante septiembre los viajeros internacionales gastaron mil 943.7 mdd en México, un crecimiento de 5.7% respecto a los mil 839 mdd registrados en septiembre de 2025 y un récord histórico para este mes.

La secretaria Josefina Rodríguez Zamora informó que México recibió 74.94 millones de viajeros internacionales durante enero-septiembre de 2026. Cifra que representa un incremento de 5.6% respecto al mismo periodo de 2025 y un récord histórico para el país.

En cuanto a los cruceros, la derrama económica de los pasajeros alcanzó 61.6 mdd durante septiembre. Un incremento de 5.9% respecto a los 58.2 mdd registrados en el mismo mes del año anterior. Igualmente, el mayor monto de ingresos por este concepto para dicho mes.

Finalmente, en este mismo mes, el gasto medio de los turistas internacionales que llegaron a México por vía aérea fue de mil 189 dólares. En consecuencia, representó un crecimiento de 7.1% respecto a septiembre del año pasado. Viajeros internacionales gastaron 26 mil 096 mdd de enero a septiembre en México.

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