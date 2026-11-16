SSPC alerta por fraudes cibernéticos durante el Buen Fin 2026

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió este fin de semana, una serie de recomendaciones para prevenir fraudes cibernéticos durante el Buen Fin 2026. Para proteger los datos personales y financieros de los consumidores que realizan compras en establecimientos físicos y plataformas digitales.

Esto a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas. Donde la dependencia busca fortalecer la seguridad digital de la población durante esta jornada comercial, que se desarrolla del 13 al 17 de noviembre.

La SSPC advierte que, aunque las compras por internet permiten comparar precios y realizar transacciones de manera sencilla, también exponen a los usuarios a riesgos. Tales como páginas falsas, robo de información bancaria, suplantación de identidad y mensajes fraudulentos.

¿Cómo evitar fraudes durante el Buen Fin 2026?

Ante esta situación, la dependencia ha recomendado realizar transacciones únicamente en páginas oficiales de comercios y aplicaciones legítimas. También ha aconsejado la verificación de las direcciones electrónicas correspondientes a los establecimientos. Sobre todo antes de proporcionar información personal o financiera.

Otra de las medidas, consiste en evitar los enlaces de ofertas que llegan mediante mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales cuando se desconoce su procedencia. En lugar de ingresar directamente desde esas notificaciones, los consumidores deben acceder al sitio oficial del comercio.

De la misma manera, la SSPC exhorta a mantener actualizados los dispositivos, sistemas operativos y aplicaciones. Además de utilizar herramientas de seguridad que ayuden a proteger la información.

La dependencia también recomienda no compartir contraseñas, NIP ni códigos de verificación mediante llamadas, mensajes o correos electrónicos. Ninguna promoción debe justificar la entrega de datos confidenciales a terceros.

Además, los consumidores deben desconfiar de:

Descuentos extraordinarios

Ofertas que exigen pagos inmediatos

Notificaciones sobre supuestos premios

Reembolsos

Problemas con pedidos que solicitan información personal

Conservar comprobantes puede evitar problemas

Antes de concretar una compra, la SSPC recomienda revisar :

Políticas de privacidad

Términos y condiciones

Garantías

Plazos de entrega

Mecanismos de atención al cliente

También siendo importante conservar comprobantes de pago, facturas, correos de confirmación y números de seguimiento. Ya que estos documentos permiten respaldar las operaciones ante posibles aclaraciones o reclamaciones.

En caso de detectar cargos no reconocidos, robo de información o accesos no autorizados a cuentas, los usuarios deben:

Contactar inmediatamente a su institución financiera

Cambiar sus contraseñas

Solicitar orientación a las autoridades correspondientes

Finalmente, la dependencia invita a consultar la Ciberguía, disponible en el portal oficial del Gobierno de México, para conocer más medidas de prevención.

Con estas acciones, la SSPC busca reducir los fraudes cibernéticos durante el Buen Fin y fomentar compras digitales más seguras, especialmente durante uno de los periodos de mayor actividad comercial del año.

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