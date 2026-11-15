Toyota busca modernizar su tecnología de producción con inversión de más de 6 mil 300 mdd en robots

Además de desarrollar vehículos híbridos y eléctricos, Toyota buscará modernizar la forma en cómo se producen sus autos de nueva generación. Por ello, a partir de 2028, junto a sus proveedores, invertirá cerca de 6 mil 300 millones de dólares para incorporar robots y sistemas Inteligencia Artificial (IA).

De acuerdo la armadora, que realizó el anuncio durante un evento tecnológico en su planta de Norteamérica, se incluirá a cerca de 400 mil robots tanto en sus fábricas como en las de sus proveedores.

Cabe señalar que, del total de robots previstos, cerca de 150 mil se destinará a las empresas de Toyota y Toyota Group, mientras que 250 serán destinados a los proveedores.

Al reunir esas fortalezas con los avances en IA, software y robótica, nuestro objetivo es acelerar el desarrollo de vehículos más inteligentes, fabricación más adaptable y nuevas soluciones de movilidad que mejoren la vida cotidiana”, expresó Hiroki Nakajima, director de tecnología de Toyota Motor Company.

Además de renovar sus equipos de producción, la inversión de Toyota permitirá avanzar hacia modelos de fabricación automatizados.

Una infraestructura con la que la armadora también buscará desarrollar sistemas de conducción autónoma, baterías de próxima generación y vehículos definidos por software.

Con ello, Toyota también plantea un modelo que combina e integra la colaboración entre trabajadores, robots y sistemas inteligentes.

Toyota apuesta por la automatización

La automotriz plantea desarrollar tres niveles de automatización. El primero estará enfocado en la adquisición de robots de tareas repetitivas, el segundo en la sincronización de procesos de producción y logística.

Por último, el tercero se enfocará en la creación de entornos donde colaboradore y robots puedan convivir.

Para ello, la armadora buscará aprovechar la experiencia de 18 mil trabajadores especializados, denominados Takumi, para entrenar y mejorar los sistemas robóticos.

La armadora se prepara para ampliar su plataforma ARENE, la cual contará con 50 modelos y 10 millones de vehículos en todo el mundo para 2030.

Actualmente, Arene está presente en modelos como RAV4 o Lexus ES y no se descarta, que el sistema pueda operar en robots, fábricas e infraestructura de hogares.

Finalmente, Toyota planea introducir sistemas de conducción L2 en algunos vehículos comerciales que podrían llegar al mercado en 2028.

Por otra parte, la armadora japonesa también buscará introducir baterías de estado sólido antes de ese año con el objetivo de desarrollar vehículos más eficientes y con mayor capacidad energética.

Scion de Toyota llega a Estados Unidos

Durante su evento, también se anunció la llegada de Scion by Toyota, una nueva marca de vehículos para Estados Unidos, cuyo primer desarrollo es el KEI-01.

Este modelo es un camión compacto ligero, que se ensamblará en Indiana.

Próximamente Scion lanzará dos modelos más, un todoterreno SXS Concept y BKE Concept, un eléctrico plegable de dos ruedas.

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