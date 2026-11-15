Toyota

Toyota busca modernizar su tecnología de producción con inversión de más de 6 mil 300 mdd en robots

La armadora japonesa planea incorporar más de 400 mil robots tanto en sus fábricas como en las de sus proveedores; además de ello anuncia la llegada de Scion by Toyota a Estados Unidos

Martha Rojas
Toyota moderniza sus sistemas de producción
Toyota moderniza sus sistemas de producción
inicio » Showrooms » Toyota » Toyota busca modernizar su tecnología de producción con inversión de más de 6 mil 300 mdd en robots

Además de desarrollar vehículos híbridos y eléctricos, Toyota buscará modernizar la forma en cómo se producen sus autos de nueva generación. Por ello, a partir de 2028, junto a sus proveedores, invertirá cerca de 6 mil 300 millones de dólares para incorporar robots y sistemas Inteligencia Artificial (IA).

De acuerdo la armadora, que realizó el anuncio durante un evento tecnológico en su planta de Norteamérica, se incluirá a cerca de 400 mil robots tanto en sus fábricas como en las de sus proveedores. 

Cabe señalar que, del total de robots previstos, cerca de 150 mil se destinará a las empresas de Toyota y Toyota Group, mientras que 250 serán destinados a los proveedores. 

Al reunir esas fortalezas con los avances en IA, software y robótica, nuestro objetivo es acelerar el desarrollo de vehículos más inteligentes, fabricación más adaptable y nuevas soluciones de movilidad que mejoren la vida cotidiana”, expresó Hiroki Nakajima, director de tecnología de Toyota Motor Company. 

Además de renovar sus equipos de producción, la inversión de Toyota permitirá avanzar hacia modelos de fabricación automatizados. 

Ad imageAd image

Una infraestructura con la que la armadora también buscará desarrollar sistemas de conducción autónoma, baterías de próxima generación y vehículos definidos por software. 

Con ello, Toyota también plantea un modelo que combina e integra la colaboración entre trabajadores, robots y sistemas inteligentes. 

Toyota apuesta por la automatización 

La automotriz plantea desarrollar tres niveles de automatización. El primero estará enfocado en la adquisición de robots de tareas repetitivas, el segundo en la sincronización de procesos de producción y logística.

Ad imageAd image

Por último, el tercero se enfocará en la creación de entornos donde colaboradore y robots puedan convivir. 

Para ello, la armadora buscará aprovechar la experiencia de 18 mil trabajadores especializados, denominados Takumi, para entrenar y mejorar los sistemas robóticos. 

La armadora se prepara para ampliar su plataforma ARENE, la cual contará con 50 modelos y 10 millones de vehículos en todo el mundo para 2030

Actualmente, Arene está presente en modelos como RAV4 o Lexus ES y no se descarta, que el sistema pueda operar en robots, fábricas e infraestructura de hogares. 

Finalmente, Toyota planea introducir sistemas de conducción L2 en algunos vehículos comerciales que podrían llegar al mercado en 2028.  

Por otra parte, la armadora japonesa también buscará introducir baterías de estado sólido antes de ese año con el objetivo de desarrollar vehículos más eficientes y con mayor capacidad energética. 

Scion de Toyota llega a Estados Unidos 

Durante su evento, también se anunció la llegada de Scion by Toyota, una nueva marca de vehículos para Estados Unidos, cuyo primer desarrollo es el KEI-01. 

Este modelo es un camión compacto ligero, que se ensamblará en Indiana. 

Próximamente Scion lanzará dos modelos más, un todoterreno SXS Concept  y BKE Concept, un eléctrico plegable de dos ruedas. 

Te invitamos a leer más

Compartir
Anterior Desde-China-llego-el-primer-tren-de-pasajeros-para-ruta-CdMx-Pachuca-factor-automotor Desde China, llegó el primer tren de pasajeros para ruta CdMx-Pachuca
No hay comentarios

En tendencia

WEG invierte en México
Multinacional brasileña WEG invertirá 200 mdd en Morelos
Tecnologia
Automóvil de carreras tipo turismo número 5 con diseño de camuflaje azul e insignias de la Secretaría de la Defensa Nacional exhibido frente a un avión caza en el Museo Militar de Aviación.
Circuito Defensa MX: AIFA tendrá su propio circuito de carreras en Santa Lucía en 2027 en el FAMEX Grand Prix
Deporte Motor
Operadores y jefes de taller de Grupo Lala con uniforme azul reunidos frente al arco rojo de Isuzu durante los Premios Takumi 2026.
Isuzu reconoce la excelencia de operadores y técnicos de Grupo Lala con Premios Takumi 2026
Isuzu
Mercedes-Benz Autobuses, Marcopolo y Transpais celebraron la entrega del primer autobús.
Mercedes-Benz Autobuses entrega las primeras unidades del Paradiso G8: Un autobús sin retrovisores
Mercedes Benz Autobuses

Marcas que impulsan el autotransporte

Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz

Síguenos

Vista Ampliada