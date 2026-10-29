Auteco lanza su nuevo camión “botellero” 100% eléctrico

Junto a la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP), Hidromex e Innotran, Auteco (Autotécnica Colombiana) presentó su nuevo camión botellero 100% eléctrico.

Se trata una unidad desarrollada en México a partir de una plataforma eléctrica de 11 toneladas con el objetivo de facilitar las labores de distribución en la industria del agua. Aunque su carrocería permite adaptarlo a las necesidades de diversas industrias.

Dicho camión botellero cuenta con una configuración de cama baja y carrocería de peso optimizado con el que, según Auteco, se pueden ahorrar 8 mil 400 pesos mensuales en combustible.

Además de ello, el camión permite ahorrar hasta 8 toneladas menos de C02 al año, equivalentes a 526 árboles jóvenes .

Dicho camión puede alcanzar una autonomía de hasta 200 kilómetros y tiene una capacidad de carga que ronda los 4 mil 115 kilogramos.

Auteco innova en camiones eléctricos

La electrificación del transporte de carga urbano avanza hacia segmentos especializados, como la distribución de bebidas.

Por ello, Auteco participa en el desarrollo de unidades de reparto 100% eléctricas. El proyecto contempla vehículos con carrocería de cama baja, una configuración que facilita las maniobras de carga y descarga durante el reparto.

La primera unidad de este tipo fue entregada a Arca Continental, de acuerdo con información difundida por AYCO-Hidromex.

Cabe señalar que esta iniciativa forma parte de un acuerdo de colaboración anunciado en noviembre de 2025. Mediante el cual los participantes establecieron lineamientos para diseñar, integrar y validar un vehículo eléctrico que responda a los requerimientos técnicos y logísticos de la industria de bebidas.

A diferencia de otras operaciones de carga, la distribución de bebidas requiere vehículos capaces de responder a recorridos urbanos frecuentes, maniobras en espacios reducidos y necesidades específicas de estiba y descarga.

Por ello, el desarrollo busca ajustar la configuración del vehículo a las condiciones de trabajo de las empresas, en lugar de trasladar directamente plataformas convencionales al reparto de productos embotellados.

Para Auteco, la iniciativa representa una oportunidad de participar en la transición energética de las flotas comerciales mexicanas mediante vehículos diseñados para necesidades específicas.

Hidromex aporta su experiencia en carrocerías y soluciones para el transporte de bebidas, mientras que INNOTRAN participa en el desarrollo técnico y la integración del proyecto. La ANTP, por su parte, vincula la iniciativa con las necesidades de las empresas de transporte privado.

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