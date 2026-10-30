Inteligencia artificial transforma la logística: tecnología y cumplimiento aduanero marcan el futuro del sector

La inteligencia artificial en la logística ha comenzado a redefinir la manera en que las empresas gestionan sus operaciones. Esto desde la optimización de rutas hasta el cumplimiento aduanero y la seguridad de las mercancías. Así quedó de manifiesto durante Desayunando Logística 2026, encuentro que organiza Soy Logístico, en la que especialistas analizaron los retos y oportunidades que representa la transformación digital para el sector.

En el panel “Logística inteligente: IA y cumplimiento” participaron Marcio Aguiar, director comercial de NVIDIA Enterprise LATAM; Jessica Isselin, especialista en comercio exterior y aduanas, y Sergio Islas, CEO de SIEM Business. Los ponentes coincidieron en que la adopción tecnológica debe partir de necesidades operativas concretas y objetivos medibles.

Aguiar explicó que la inteligencia artificial puede aplicarse en diferentes procesos, como la planeación de rutas, la automatización administrativa y el análisis de imágenes para supervisar la carga de contenedores. Sin embargo, advirtió también que antes de invertir en estas herramientas las compañías necesitan identificar sus áreas de oportunidad. Así como revisar sus procesos y definir los resultados que buscan alcanzar.

Destacando también la importancia de proteger la soberanía de los datos. Señalando que las empresas pueden comenzar mediante servicios en la nube y alianzas especializadas, sin necesidad de adquirir toda la infraestructura tecnológica.

Por su parte, Sergio Islas logró destacar que la calidad de la información es indispensable para obtener resultados confiables. Los datos deben estar limpios, homologados y estructurados, mientras que la supervisión humana continúa siendo necesaria para validar los resultados de la inteligencia artificial.

Cumplimiento aduanero y trazabilidad: prioridades para las empresas

En materia de comercio exterior, Jessica Isselin abordó las nuevas exigencias documentales y la importancia de mantener consistencia entre facturas. Además en pedimentos, manifestaciones de valor, documentos de transporte y registros contables.

La especialista advirtió que las revisiones electrónicas permiten a las autoridades identificar inconsistencias mediante cruces de información. Por esto, recomendó fortalecer la comunicación con los agentes aduanales, organizar expedientes y conservar evidencia documental de las operaciones.

De la misma manera, sostuvo que el cumplimiento debe entenderse como una oportunidad para mejorar el control interno y reducir riesgos, no solamente como una obligación administrativa.

El uso de la Inteligencia Artificial en la logística

Al final del evento, Omar Romero presentó soluciones de rastreo multimodal que combinan tecnologías NFC, Bluetooth, Wi-Fi, GPRS, GPS, LBS y RFID. Esto para mantener la visibilidad de las mercancías incluso ante interrupciones de señal GPS.

Estas herramientas permiten monitorear ubicaciones, recorridos y movimientos, además de generar alertas. Entre sus aplicaciones se encuentra el seguimiento de productos farmacéuticos mediante etiquetas NFC que pueden incluir información sobre medicamentos, lotes y fechas de caducidad.

Finalmente, los especialistas coincidieron en que la tecnología debe responder a problemas específicos y generar resultados medibles. La inteligencia artificial, acompañada de datos confiables, personal capacitado y supervisión humana. Representa una oportunidad para elevar la eficiencia logística, fortalecer el cumplimiento aduanero y mejorar la seguridad de las mercancías.

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