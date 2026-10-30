Volkswagen Truck & Bus México (VWTBM) reunió a 20 clientes y socios comerciales en Múnich y Núremberg, Alemania. Como parte de MAN Experience 2026: ingeniería alemana y alianzas clave impulsan nuevos negocios.

Además, el programa contó con la participación de representantes de la Red de Concesionarios de México. Acompañados por representantes de la marca en el país y de TRATON Financial Services México.

El grupo tuvo la oportunidad de convivir e intercambiar experiencias con directivos y especialistas de MAN en las instalaciones de Alemania. Incluso los asistentes conocieron los procesos de fabricación, los estándares de calidad y las capacidades de ingeniería que distinguen a la marca.

La agenda incluyó presentaciones de producto, recorridos por las plantas de producción y pruebas de manejo en pista. Principalmente que les permitieron experimentar directamente el desempeño, la tecnología y los atributos de los vehículos MAN.

MAN Experience es una iniciativa diseñada para fortalecer las relaciones comerciales y acercar a los participantes al corazón de MAN. Asimismo, para compartir de primera mano la innovación y trayectoria que respaldan a la marca a nivel global.

Avances en negocios comerciales

Asimismo, MAN Experience 2026 propició espacios de diálogo entre los clientes mexicanos y representantes de MAN en Europa. Para compartir perspectivas sobre las necesidades del transporte, los desafíos de la industria y las oportunidades de negocio en el mercado mexicano.

Por ejemplo, la incorporación de 20 camiones a la flotilla de Transportes Elola, consolidándose como el operador con la mayor flota MAN TGX en México. Mientras que Gasolineras Júpiter México incorporó 10 unidades adicionales.

Estas operaciones reflejan la confianza de los clientes en la marca y representan un paso importante en el fortalecimiento de su presencia comercial en el país, con perspectivas favorables para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.

El grupo de clientes intercambió experiencias con directivos y especialistas de MAN en las instalaciones de Alemania.

Al respecto, Pedro Teixeira, gerente MAN en México, destacó que “hoy contamos en México con una oferta premium, tanto en productos como en servicios, y estamos convencidos de que MAN tiene los productos adecuados para responder a las necesidades del mercado mexicano.

“Experiencias como esta nos permiten fortalecer la cercanía con nuestros clientes, compartir las capacidades de nuestra marca y seguir construyendo relaciones comerciales de largo plazo”, mencionó el ejecutivo.

Cabe destacar que a través de iniciativas como el MAN Experience, Volkswagen Truck & Bus México reafirma su compromiso de acercar a los clientes a la excelencia e innovación de las marcas que representa.

Ello ofreciendo soluciones de transporte respaldadas por tecnología, calidad y una visión de largo plazo. Recordando también que MAN Experience 2026: ingeniería alemana y alianzas clave impulsan nuevos negocios.

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