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Kenworth DAF BACE corta el listón de su nueva sucursal en San Luis Potosí

El complejo SLP Server integra comercialización de camiones, refacciones, mantenimiento y reparación de carrocerías. La apertura reorganiza parte de la infraestructura del concesionario en territorio potosino

Antonio Toledo
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Grupo BACE inauguró su nueva sucursal Kenworth DAF SLP Server en San Luis Potosí. En la ceremonia participaron Alfredo Martos Gallegos, presidente del Consejo, y Alberto Rodríguez Vázquez, vicepresidente del Consejo
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Kenworth DAF Bajío BACE inauguró su nueva sucursal SLP Server en Villa de ZaragozaSan Luis Potosí, donde concentró las operaciones de su anterior establecimiento Eje 132. El complejo reúne actividades comerciales y de posventa para vehículos de carga, como parte de la reorganización de la red de atención de Kenworth en San Luis Potosí.

La ceremonia inaugural contó con la participación de Alfredo Martos Gallegos, presidente del Consejo de Grupo BACE, y Alberto Rodríguez Vázquez, vicepresidente del Consejo. Ambos directivos estuvieron presentes durante el acto de apertura de las instalaciones, que incluyó el corte de listón.

El establecimiento dispone de áreas destinadas a la venta de unidades, comercialización de refacciones y mantenimiento de vehículos pesados. También incorpora el taller Body Shop SLP, especializado en trabajos de reparación de carrocerías. La operación en la nueva ubicación comenzó el 19 de octubre de 2026, de acuerdo con la información oficial de la empresa.

Kenworth DAF Bajío BACE aclaró que la sucursal SLP II mantiene sus actividades de comercialización de refacciones sin modificaciones. De esta manera, el traslado de Eje 132 no supone la suspensión de operaciones de ese establecimiento.

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Grupo BACE: trayectoria empresarial y expansión regional

La historia de Grupo BACE comenzó en 1967, cuando el ingeniero Alfredo Martos Martínez inició la comercialización de camiones Kenworth en León, Guanajuato. La empresa extendió sus operaciones hacia Querétaro y San Luis Potosí en 1996, como parte de su desarrollo comercial fuera de su mercado de origen.

En 2005 comenzó actividades Kenworth del Bajío y, cinco años después, la integración de Kenworth del Bajío y Kenworth del Centro. Como resultado, se consolida la estructura empresarial de Grupo BACE, de acuerdo con la cronología publicada por la organización.

La compañía mantiene presencia en Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. Su información corporativa reporta más de 21 puntos de venta, con actividades vinculadas a la comercialización de vehículos Kenworth y DAF, suministro de refacciones y servicios posventa.

En territorio potosino, la red también registra la apertura de una tienda TRP en Rioverde durante 2023, establecimiento orientado al mercado de refacciones para vehículos comerciales.

SLP Server se encuentra en el bulevar Blanca Navarro 7B, Parque Industrial Server, en Cerro Gordo, municipio de Villa de Zaragoza.

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