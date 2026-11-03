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International impulsa Venta de Soluciones en México y Latinoamérica, con Diana Ruiz como directora

International Motors fortalece su operación en México y Latinoamérica con nuevos liderazgos en áreas estratégicas para el negocio, con el objetivo de avanzar en prioridades como impulsar su propuesta de Venta de Soluciones en los mercados de la región.

Rocío Alavez
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Queremos entender las necesidades particulares de cada mercado y traducirlas en soluciones que impulsen su crecimiento: Diana Ruiz, directora de Venta de Soluciones para mercados de Latinoamérica de International Motors.
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Con un nuevo liderazgo, International impulsa Venta de Soluciones en México y Latinoamérica, con Diana Ruiz como directora. De hecho, el objetivo es el despegue de su propuesta en los mercados de la región.

Como parte de este fortalecimiento, Diana Ruiz contribuirá a traducir las prioridades en iniciativas que fortalezcan la operación y acompañen el crecimiento de International en México y Latinoamérica.

De acuerdo con la compañía, Ruiz contribuirá a fortalecer la presencia comercial de International en los mercados mencionados. Principalmente, trabajando de manera cercana con la red de distribuidores.

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Lo anterior para identificar las necesidades particulares de cada mercado. Asimismo, para continuar desarrollando una propuesta de Venta de Soluciones que genere nuevas oportunidades para clientes y para el negocio.

Evolucionar aún más la propuesta de valor de International Motors

“Los mercados de Latinoamérica representan una oportunidad importante para continuar evolucionando nuestra propuesta de valor”, afirmó Diana Ruiz, Directora de Venta de Soluciones para mercados de Latinoamérica de International Motors.

Además, destacó que “queremos trabajar aún más cerca de nuestros distribuidores. Así como entender las necesidades particulares de cada mercado y traducirlas en soluciones que impulsen su crecimiento y el de International en la región.

Cabe mencionar que la nueva ejecutiva suma más de diez años de experiencia en el sector. Por ejemplo, fue Regional Sales Director Jeep-RAM – Fiat-Peugeot-Dodge en Stellantis.

También National Head of Sales en Hyundai Motor de Mexico; Fleet Regional Sr. Manager y Country Sales Manageren Nissan Motor Corporation; así como Dealer Network Field Manager en la misma firma.

En este sentido, International impulsa Venta de Soluciones en México y Latinoamérica, con Diana Ruiz como directora. Con una visión que integra servicio, talento y desarrollo comercial para acompañar las necesidades de sus clientes, distribuidores y mercados.

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