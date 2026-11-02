La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) respaldó a las organizaciones de transportistas en su diálogo con el Gobierno en demanda de seguridad, infraestructura y apoyo al sector.

A través de un comunicado, Octavio de la Torre Stéffano, destacó que aunque la exposición de las demandas la encabezan organizaciones como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Honorable Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas A.C (HAMOTAC) o Fematrac, la CONCANACO fungirá como “interlocutor”

La fuerza de la CONCANACO está en poner al centro a los representantes de los sectores. Nuestra responsabilidad es respaldar sus demandas genuinas, abrir espacios de diálogo y acompañarlos para que sus compomisos se traduzcan en resultados. Quienes prestan servicio y conocen sus problemas deben tener voz directa”, expresó Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la CONCANACO.

En ese escenario, la organización señaló que en vísperas del Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre de 2026, lo más relevante es encontrar soluciones. Lo anterior con el fin de evitar cualquier tipo de interrupción en las cadenas de suministro, las ventas, los empleos o el reparto de mercancías.

Transportistas avanzan en diálogo con el Gobierno

Por otra parte la CANACAR, destacó que las organizaciones de transportistas buscan establecer un diálogo que considere las condiciones reales del sector.

Quienes vivimos de prestar el servicio de transporte conocemos lo que significa mantener una unidad trabajando, cumplir con nuestros clientes y proteger a nuestros operadores”, expresó Augusto Ramos, presidente de la CANACAR.

Por su parte, Carlos García Álvarez señaló que las necesidades de los pequeños transportistas y los negocios familiares también deben formar parte de las decisiones del sector. Pues mencionó que detrás de cada unidad existen trabajadores y familias que dependen de los ingresos generados por esta actividad. Por ello, los aspectos como la seguridad, los trámites y los costos de operación deben atenderse considerando esa realidad.

El esfuerzo de las organizaciones ya comenzó a dar resultados pues la FEMATRAC, HAMOTAC y CANACAR ya han mantenido diálogos con la Secretaría de Comunicaciones. Además de la de Hacienda y Gobernación.

Sin embargo, transportistas pidieron que se establezcan mecanismos de seguimiento para evitar que las reuniones solo se limiten a la presentación de sus demandas.

Lauro Rincón, presidente de la Fematrac, indicó que es necesario contar con responsables, fechas y avances verificables.

Finalmente, las organizaciones anunciaron que durante la primera semana de noviembre se tienen previstas reuniones con la Secretaría de Trabajo, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Así como con Hacienda.

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