Desde RR. HH., International refuerza liderazgo del talento en México y Latinoamérica, con integración de Alejandra Cortez como Associate Director

Con la intención de continuar desarrollando las capacidades de sus equipos, desde RR. HH. International fortalece liderazgo del talento en México y Latinoamérica, con integración de Alejandra Cortez como Associate Director.

En HRx, Alejandra Cortez contribuirá a conectar las prioridades del negocio con el desarrollo de las personas y las capacidades que International requiere para su crecimiento.

Principalmente, su enfoque estará orientado a fortalecer equipos de alto desempeño. Asimismo, a acompañar la evolución de la organización a través de una gestión estratégica del talento.

En este sentido, Cortez destacó que “el talento es clave para acompañar la evolución y el crecimiento de nuestro negocio. Queremos seguir construyendo equipos de alto desempeño”.

También “impulsar su desarrollo y fortalecer una cultura que conecte el potencial de nuestra gente con las prioridades de International en la región”, comentó Alejandra Cortez, HRx Associate Director de International Motors.

Dos décadas transformado al talento

International Motors destacó que Alejandra Cortez cuenta con experiencia en liderazgo de Recursos Humanos y procesos de transformación.

Incluso su experiencia en RR. HH. considera importantes posiciones desde 2001 a la fecha. Por ejemplo, Human Resources Partner en Peak Talent Company (PKTC) y HR Country Director-Talent LatinAmerica Director en Amcor.

Asimismo, Country HR Sr Manager en Ferring Pharmaceuticals; Human Resources Manager en Kraft Foods; Supply Chain HR Executive en Coca-Cola FEMSA; HR Manager en Regalos Siglo XXI; y HRBP en Accenture.

En este sentido, International destacó que la nueva líder de RHx aporta experiencia directamente relacionada con las responsabilidades que asumirá. Desde RR. HH. International fortalece liderazgo del talento en México y Latinoamérica, con integración de Alejandra Cortez como Associate Director.

“Con estas incorporaciones, International Motors fortalece capacidades clave para continuar evolucionando su operación en México y Latinoamérica. Con una visión que integra servicio, talento y desarrollo comercial para acompañar las necesidades de sus clientes, distribuidores y mercados”, se indicó.

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