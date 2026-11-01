Lewis Hamilton conquista la pole position del Gran Premio de México 2026 con Ferrari

Lewis Hamilton logró conquistar la pole position del Gran Premio de México 2026, consiguiendo su primera posición de privilegio con Ferrari. Esto luego de superar por apenas 0.009 segundos a George Russell, de Mercedes, durante la sesión de clasificación celebrada este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto británico registró un tiempo de 1:16.514 minutos en su último intento de la Q3, siendo este el resultado que le permitió quedarse con el primer lugar de la parrilla. Alcanzando la pole número 105 de su trayectoria en la Fórmula 1.

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Esta clasificación representa un resultado especial para Hamilton, quien no conseguía una pole position para un Gran Premio desde Hungría 2023. También, consiguió este resultado en su primera temporada con Ferrari, después de incorporarse a la escudería en 2025.

Ferrari y Mercedes protagonizan una clasificación cerrada en el Gran Premio de México

La última parte de la clasificación sostuvo la pelea por la primera posición entre Ferrari y Mercedes. Ya que Charles Leclerc había colocado inicialmente a la escudería italiana en lo más alto de los tiempos, mientras Max Verstappen también buscaba asegurar un lugar en la primera fila.

Sin embargo, Hamilton encontró su mejor rendimiento en el último intento de la Q3. Después de ubicarse cuarto en su primera vuelta rápida, el británico regresó a la pista y marcó el registro que le permitió superar a Russell por nueve milésimas.

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El piloto de Mercedes terminó segundo con 1:16.523 minutos, mientras Leclerc completó los tres primeros lugares con 1:16.633 minutos.

Por su parte, Max Verstappen consiguió el cuarto mejor tiempo con 1:16.692 minutos. Aunque una penalización de una posición en la parrilla, derivada de su incidente con Liam Lawson durante la segunda práctica, modificará su lugar de salida.

Kimi Antonelli, líder del campeonato de pilotos, terminó quinto con 1:16.707 minutos. No obstante, avanzará una posición por la sanción de Verstappen y arrancará cuarto.

Lando Norris colocó a McLaren en el sexto puesto, seguido de Isack Hadjar. Mientras Liam Lawson consiguió el octavo mejor registro con Racing Bulls. Arvid Lindblad y Pierre Gasly completaron los diez primeros lugares de la clasificación.

Oscar Piastri queda fuera de la Q3 y Checo Pérez termina en el fondo

La sesión también dejó resultados inesperados para algunos equipos. Oscar Piastri, de McLaren y contendiente al campeonato, quedó eliminado durante la Q2. Esto después de no conseguir un tiempo suficiente para avanzar entre los diez mejores.

Nico Hülkenberg consiguió el undécimo lugar para Audi, seguido de Franco Colapinto. Mientras Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman ocuparon los puestos 14 y 15, respectivamente.

Carlos Sainz terminó decimosexto con Williams, mientras su compañero Alexander Albon quedó eliminado en la primera ronda.

LEWIS HAMILTON IS ON POLE POSITION IN MEXICO! 🥇🙌



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En cuanto a Cadillac, equipo que disputa su primera temporada en la F1, Sergio Pérez consiguió el vigésimo primer puesto, mientras Valtteri Bottas cerró la clasificación en la posición 22.

La pole position de Lewis Hamilton representa un resultado importante para Ferrari en territorio mexicano. Coloca al siete veces campeón del mundo al frente de la parrilla para la carrera de este domingo 1 de noviembre. En la que buscará convertir su primera posición de salida en una nueva victoria dentro de la máxima categoría del automovilismo.

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