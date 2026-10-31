Hutchison Ports promueve el cuidado de la salud en sus terminales de México, con iniciativas que incluyen carreras conmemorativas y pláticas informativas. Específicamente, en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

Como parte de su campaña Pink Container, la compañía impulsa la prevención y detección oportuna de esta enfermedad entre sus colaboradores y familiares. Cabe mencionar que este año el lema es “Que senos de cuidarnos” y contempla iniciativas durante octubre y noviembre.

Incluso Pink Container reúne actividades con enfoques adaptados a las necesidades de cada unidad de negocio. A través de estas iniciativas, Hutchison Ports en México busca fortalecer la cultura de prevención. También que sus colaboradores y familias cuenten con información para tomar decisiones oportunas sobre su salud.

Jorge Magno Lecona Ruiz, director de Hutchison Ports de América Latina y el Caribe, señaló que “en Hutchison Ports entendemos que el bienestar de nuestros colaboradores y sus familias es parte fundamental de nuestra responsabilidad como empresa.

“A través de Pink Container buscamos generar conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama. Además de promover una cultura de cuidado de la salud que trascienda nuestros espacios de trabajo y llegue a las familias y comunidades donde tenemos presencia”.

De Ensenada a Veracruz, actividades de salud

Por ejemplo, en Veracruz, Hutchison Ports ICAVE celebró el 24 de octubre la tercera edición de Carrera Conmemorativa contra el Cáncer de Mama, “Cada paso cuenta”. En Foro Boca, Boca del Río, con la participación de aproximadamente 180 colaboradores y familiares en un recorrido de dos kilómetros.

El encuentro contó con la presencia de Javier Rodríguez Miranda, gerente General de Hutchison Ports ICAVE. También Jorge Magno Lecona Ruiz, director de Hutchison Ports de América Latina y el Caribe. Demostrando que Hutchison Ports promueve el cuidado de la salud en sus terminales de México.

Además, Hutchison Ports ICAVE colaborará con la sexta Gran Carrera Mixta contra el Cáncer de Mama, organizada por Mujeres Apoyando Mujeres (MAM). Con el propósito de apoyar las acciones de sensibilización y prevención de esta enfermedad.

El evento, previsto en la Macro Plaza de Veracruz, fue reprogramado para noviembre, con fecha aún por confirmar, y se estima la participación de 2,000 personas en las modalidades de carrera de cinco kilómetros y caminata de tres kilómetros.

En Ensenada, Baja California, Hutchison Ports EIT y Hutchison Ports ECV entregaron 25 certificados para mastografías a colaboradoras mayores de 40 años. El 7 de novimebre, ambas unidades de negocio tienen programada una carrera recreativa familiar de cinco kilómetros, en Ensenada Cruiseport Village, con un cupo máximo de 200 participantes.

En las diferentes actividades relacionadas con el cuidado de la salud participan colaboradores y sus familiares.

Mensajes de fortaleza entre colaboradores

Por su parte, Hutchison Ports LCT realizó el 19 de octubre la jornada “Juntas somos más fuertes”, que reunió aproximadamente a 100 colaboradoras en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El encuentro incluyó una conferencia médica sobre prevención y detección oportuna del cáncer de mama. Asimismo, las participantes compartieron mensajes de fortaleza y acompañamiento a través de un arreglo floral colectivo.

En Hidalgo, Hutchison Ports TILH realizó el 16 de octubre la segunda edición de Carrera contra el Cáncer de Mama. La jornada incorporó una conferencia de salud enfocada en factores de riesgo, signos de alerta, métodos de detección y autocuidado. Como parte de las acciones de sensibilización de la Terminal Intermodal Logística de Hidalgo.

Finalmente, en Manzanillo, Hutchison Ports TIMSA realizó el 23 de octubre la jornada “Informarnos también es cuidarnos”, en coordinación con el IMSS. Incluso una plática sobre prevención y detección oportuna. Así como actividades de convivencia para fomentar la participación y el intercambio de información sobre el cuidado de la salud.

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