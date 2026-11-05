PASE, OXXO y REANL lanzan Tag de telepeaje especial inspirado en Nuevo León

PASE, OXXO y la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León (REANL) acaban de presentar una edición especial de Tag de telepeaje inspirada en la identidad de Nuevo León. Con la meta de colocar 10 mil dispositivos y facilitar el acceso al telepeaje entre los automovilistas.

Este lanzamiento, se realizó el pasado 29 de octubre en Monterrey, formando parte de los esfuerzos por impulsar los pagos electrónicos en casetas. Mismo que buscan reducir el uso de efectivo en las autopistas. Además, la iniciativa combina la tecnología de PASE con la red de tiendas OXXO para acercar este servicio a más conductores.

La propuesta también busca conectar la identidad del estado con una solución de movilidad que facilite los desplazamientos cotidianos.

OXXO acerca el telepeaje y REANL impulsa su adopción en Nuevo León

A través de esta colaboración, donde PASE aporta la tecnología para realizar pagos de casetas mediante Tag, mientras que OXXO facilita su adquisición y recarga mediante su red de establecimientos. De esta manera, los usuarios cuentan con puntos cercanos para gestionar este dispositivo.

Por su parte, REANL anunció acciones de difusión en autopistas y casetas, además de espacios de comunicación para ampliar el alcance de la iniciativa. Así como compartir recomendaciones sobre el uso correcto del telepeaje.

Alexis Reséndiz, director general de PASE, destacó que la colaboración entre empresas resulta fundamental para avanzar hacia la digitalización de los servicios de movilidad y agilizar los recorridos por carretera.

Asimismo, Marcela Rincón, gerente de Pagos Comerciales de OXXO México, señaló que esta alianza permite complementar los servicios de ambas compañías y ofrecer alternativas que respondan a las necesidades de sus clientes.

En tanto, Alejandro Robles, director de Operaciones de REANL, explicó que el uso adecuado del Tag puede reducir los tiempos de cruce y mejorar el flujo vehicular en las casetas.

Con esta edición especial, las empresas buscan ampliar el uso del telepeaje en Nuevo León y avanzar hacia una movilidad más ágil, mediante alternativas de pago electrónico que faciliten los viajes de los automovilistas.

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