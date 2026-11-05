J.D. Power 2026: calidad, tecnología y posventa ponen a prueba a la industria automotriz en México

La calidad de los vehículos, la experiencia tecnológica y el servicio posventa se mantienen entre los principales desafíos de la industria automotriz en México. Los resultados presentados por J.D. Power en 2026 muestran que los fabricantes deben atender las expectativas de consumidores cada vez más exigentes. Especialmente en un mercado donde la conectividad y la electrificación transforman la experiencia de movilidad.

Durante la presentación de sus estudios, la J.D. Power logró reportar un promedio de 229 problemas por cada 100 vehículos (PP100) en el indicador de calidad y confiabilidad expuesto.

Esta medición permite identificar las principales áreas de oportunidad para las marcas y conocer qué aspectos afectan la experiencia de los propietarios.

J.D. Power destaca la conectividad y tecnología: retos para los fabricantes

Entre los problemas más frecuentes, reportadas por la consultora destacaron las dificultades de conexión Bluetooth, la disponibilidad insuficiente de puertos USB y las fallas relacionadas con componentes tecnológicos. También aparecen reportes sobre cámaras, sistemas de climatización, frenos y suspensión. Siendo principalmente detectadas por usuarios de la Generación Z.

Dichos resultados reflejan un cambio en las prioridades de los consumidores, además del desempeño mecánico, los usuarios esperan que las funciones digitales operen de manera intuitiva y confiable.

La edad también influye en la percepción de calidad, ya que durante la exposición, J.D. Power señaló una mayor incidencia de problemas entre los consumidores de la generación Z. Esto en comparación con generaciones de mayor edad, detectando la diferencia representa un desafío para las marcas, que deben adaptar sus productos y experiencias a distintos perfiles de usuario.

Electrificación: la experiencia todavía marca diferencias

La tecnología de propulsión también influye en la percepción de calidad; en la muestra de estos datos presentados mostraron diferencias entre vehículos híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos de batería.

En el caso de los vehículos eléctricos, las áreas de oportunidad incluyen sistemas de infoentretenimiento. Así como los controles digitales, asistencias a la conducción, autonomía y conectividad mediante aplicaciones.

Por esta razón, la transición energética no depende únicamente de ampliar la oferta de modelos. También requiere ofrecer productos confiables, infraestructura suficiente y una experiencia de uso que responda a las necesidades cotidianas de los conductores.

Satisfacción y confianza influyen en la decisión de compra

El Estudio de Satisfacción de Ventas (SSI) 2026 de J.D. Power ofrece otra perspectiva sobre el mercado. En una escala de mil puntos, se registró:

Vehículos de gasolina registraron 889 puntos

Híbridos convencionales, 901

Eléctricos de batería, 887

Híbridos enchufables, 881

La consultora, también identificó que 52% de los compradores evita considerar al menos una marca, entre quienes descartan alguna opción, 46% señaló marcas chinas. La falta de confiabilidad, la reputación y las evaluaciones de otros consumidores figuran entre los principales motivos.

La posventa como factor de competitividad

Más allá de la venta inicial, la atención en los distribuidores representa una oportunidad para fortalecer la relación con los clientes. La transparencia en los costos, el cumplimiento de las promesas de mantenimiento y la solución efectiva de problemas inciden en la satisfacción y en la posibilidad de recompra.

Los resultados de J.D. Power plantea un reto para fabricantes y distribuidores: competir no solo mediante precio, diseño o tecnología, sino a través de una experiencia integral.

En un mercado automotor cada vez más diverso, comprender las condiciones de uso en México y responder a las expectativas locales será determinante para construir confianza, fortalecer la lealtad y sostener la competitividad de las marcas.

J.D. Power reconoce a modelos destacados en calidad y confiabilidad

Como parte de la jornada, J.D. Power entregó reconocimientos a los modelos mejor evaluados en sus respectivos segmentos dentro del estudio de calidad y confiabilidad del vehículo.

Entre los vehículos premiados destacan:

Jeep Renegade

Mazda CX-5

Honda HR-V

Toyota Tacoma

Toyota Yaris

MG Motor MG5

Nissan March

Estos reconocimientos reflejan la importancia de la evaluación del consumidor. Esto para identificar fortalezas y oportunidades de mejora en los distintos segmentos del mercado automotor.

GWM, Honda, Volvo, MINI y JAC reciben reconocimientos por marca

La presentación también distinguió a fabricantes por su desempeño en diseño y desempeño automotriz. Esto con reconocimientos para marcas de los mercados de volumen y lujo.

En el mercado de volumen, las marcas reconocidas fueron GWM, Honda y JAC. Por su parte, en el mercado de lujo destacaron Volvo y MINI.

Esta distinción pone de relieve la competencia entre fabricantes de diferentes segmentos y la importancia de atributos que van más allá del precio y el equipamiento, como el diseño, la experiencia de conducción y la satisfacción del cliente.

La experiencia del cliente, un factor estratégico para la industria automotriz

Los resultados de J.D. Power ofrecen elementos de análisis para los fabricantes que buscan fortalecer su posicionamiento en México. Recomendando escuchar al consumidor y convertir sus experiencias en mejoras concretas representa una oportunidad para desarrollar mejores productos, ajustar estrategias comerciales y elevar la calidad de los servicios de posventa.

Además, la competitividad del sector ya no depende exclusivamente de incorporar más tecnología o equipamiento. Las marcas también necesitan ofrecer confiabilidad, transparencia, atención oportuna y experiencias consistentes durante todo el ciclo de vida del vehículo.

En un mercado automotriz mexicano cada vez más diverso y competitivo, la satisfacción del consumidor representa un activo estratégico. Por ello, comprender sus expectativas y responder a sus necesidades será fundamental para impulsar la confianza, la fidelidad y el crecimiento de las marcas en México.

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