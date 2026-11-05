Hutchison Ports impulsa a su talento: 1500 colaboradores concluyen curso de profesionalización

Hutchison Ports impulsa la profesionalización de su talento. Recientemente, la empresa portuaria celebró la graduación de mil 500 colaboradores que concluyeron la primera fase de un programa de capacitación, centrado en impulsar sus habilidades y capacidades en distintas áreas de negocio, en el Instituto Hutchison Ports.

La ceremonia en la que los colaboradores recibieron sus certificados tuvo lugar en Hutchison Ports ICAVE, en Veracruz, donde se otorgaron diplomas y reconocimientos en tres categorías. Dichas categorías fueron Conclusión del Tronco Común, Excelencia Académica y Expertos en Contenido.

Durante las próximas semanas el programa de profesionalización continuará en otras unidades de negocios como Hutchison Ports LCT, Hutchison Ports LCMT, Hutchison Ports TIMSA, Hutchison Ports EIT y Hutchison Ports TILH.

Esto con el fin de que cerca de 6 mil colaboradores puedan recibir la capacitación y las habilidades necesarias para su desarrollo profesional.

La formación de nuestros colaboradores es una inversión fundamental para el desarrollo de Hutchison Ports. Con este Instituto buscamos que el conocimiento y la experiencia de nuestra organización estén al alcance de todos nuestros equipos mediante herramientas que fortalezcan sus capacidades y les permitan responder a los retos de una industria portuaria en constante evolución”, señaló Jorge Magno Lecona Ruiz, director ejecutivo de Hutchison Ports División Latinoamérica y el Caribe.

Hutchison Ports fortalece la preparación de sus equipos

La empresa portuaria impulsa la capacitación de su talento a través del Instituto Hutchison Ports. Una plataforma de aprendizaje que integra conocimientos técnicos y herramientas digitales para promover el aprendizaje.

El programa de capacitación que brinda está conformado por 15 módus de 6 disciplinas. Entre ellas, cultura organizacional, operativa, gestión, comercial, tecnológica, salud y bienestar.

Instituto Hutchison Ports ofrece un tronco común en el que se profundiza en la filosofía de la empresa, sus objetivos de sostenibilidad, mecánica de sus operaciones y relaciones laborales. Además de ciberseguridad y el bienestar laboral.

Eventualmente, los colaboradores adquieren nuevos conocimientos que les permiten desarrollar habilidades específicas en cada una de sus áreas.

Cabe señalar que el curso está dirigido tanto para personal de operación como para aquellos que ocupan puestos de liderazgo.

Sumado a ello, el Instituto Hutchison Ports contempla el desarrollo de otro servidor educativo denominado Instituto Hutchison Ports al Aire, que busca convertirse en un espacio para comportatir experiencias.

Con este modelo de formación, Hutchison Ports busca facilitar la transferencia de conocimiento entre sus unidades de negocio. Así como fortalecer la preparación de sus equipos ante las necesidades de la industria portuaria.

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