Industria

Hutchison Ports impulsa a su talento: 1500 colaboradores concluyen curso de profesionalización

Hutchison Ports impulsa la profesionalización de su personal en México a través del Instituto Hutchison Ports, donde los primeros mil 500 colaboradores ya concluyeron la primera fase de aprendizaje; el objetivo es profesionalizar hasta 6,000 colaboradores

Martha Rojas
Capacitación de trabajadores de Hutchison Ports
Capacitación de trabajadores de Hutchison Ports
inicio » Industria » Hutchison Ports impulsa a su talento: 1500 colaboradores concluyen curso de profesionalización

Hutchison Ports impulsa la profesionalización de su talento. Recientemente, la empresa portuaria celebró la graduación de mil 500 colaboradores que concluyeron la primera fase de un programa de capacitación, centrado en impulsar sus habilidades y capacidades en distintas áreas de negocio, en el Instituto Hutchison Ports. 

La ceremonia en la que los colaboradores recibieron sus certificados tuvo lugar en Hutchison Ports ICAVE, en Veracruz, donde se otorgaron diplomas y reconocimientos en tres categorías. Dichas categorías fueron Conclusión del Tronco Común, Excelencia Académica y Expertos en Contenido. 

Durante las próximas semanas el programa de profesionalización continuará en otras unidades de negocios como Hutchison Ports LCT, Hutchison Ports LCMT, Hutchison Ports TIMSA, Hutchison Ports EIT y Hutchison Ports TILH. 

Esto con el fin de que cerca de 6 mil colaboradores puedan recibir la capacitación y las habilidades necesarias para su desarrollo profesional. 

Ad imageAd image

La formación de nuestros colaboradores es una inversión fundamental para el desarrollo de Hutchison Ports. Con este Instituto buscamos que el conocimiento y la experiencia de nuestra organización estén al alcance de todos nuestros equipos mediante herramientas que fortalezcan sus capacidades y les permitan responder a los retos de una industria portuaria en constante evolución”, señaló Jorge Magno Lecona Ruiz, director ejecutivo de Hutchison Ports División Latinoamérica y el Caribe.

Hutchison Ports fortalece la preparación de sus equipos 

La empresa portuaria impulsa la capacitación de su talento a través del Instituto Hutchison Ports. Una plataforma de aprendizaje que integra conocimientos técnicos y herramientas digitales para promover el aprendizaje. 

El programa de capacitación que brinda está conformado por 15 módus de 6 disciplinas. Entre ellas, cultura organizacional, operativa, gestión, comercial, tecnológica, salud y bienestar. 

Instituto Hutchison Ports ofrece un tronco común en el que se profundiza en la filosofía de la empresa, sus objetivos de sostenibilidad, mecánica de sus operaciones y relaciones laborales. Además de ciberseguridad y el bienestar laboral. 

Eventualmente, los colaboradores adquieren nuevos conocimientos que les permiten desarrollar habilidades específicas en cada una de sus áreas.

Cabe señalar que el curso está dirigido tanto para personal de operación como para aquellos que ocupan puestos de liderazgo. 

Sumado a ello, el Instituto Hutchison Ports contempla el desarrollo de otro servidor educativo denominado Instituto Hutchison Ports al Aire, que busca convertirse en un espacio para comportatir experiencias. 

Con este modelo de formación, Hutchison Ports busca facilitar la transferencia de conocimiento entre sus unidades de negocio. Así como fortalecer la preparación de sus equipos ante las necesidades de la industria portuaria.

Te invitamos a leer más

Compartir
Anterior Vehículo eléctrico deportivo Porsche con rótulos de circuitos electrónicos, del Tecnológico de Monterrey y sensores de conducción autónoma en el toldo durante La Carrera Panamericana 2026. ‘El Fantástico’ lleva la conducción autónoma a las carreteras mexicanas en La Carrera Panamericana 2026
Siguiente Directivos de PASE, OXXO y la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León mostrando el empaque del nuevo Tag de telepeaje edición especial en Monterrey. PASE, OXXO y REANL lanzan Tag de telepeaje especial inspirado en Nuevo León
No hay comentarios

En tendencia

Stellantis cambios organizacionales
Stellantis México ajusta su estructura organizacional: Busca más rentabilidad y preparación para el futuro
Grupo Stellantis
uis-chi-paccar-mexico-director-operaciones-tmec-2027-factor-automotor
Luis Chi asume como director de Operaciones de PACCAR México y define prioridades hacia 2027
Kenworth
Aarón Rogel con saco azul marino posando con los brazos cruzados junto al logotipo corporativo de Daimler Truck México.
Aarón Rogel toma las riendas de Planta Santiago de Daimler Truck México
Tractocamiones y Camiones
Royal-Enfield-Himalayan-750-nuevo-corazon-potente-con-la-misma-aventura-factor-automotor
Royal Enfield Himalayan 750, nuevo corazón potente con la misma aventura
Motos

Marcas que impulsan el autotransporte

Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz

Síguenos

Vista Ampliada