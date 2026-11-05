AMDA advierte sobre riesgo de extinción para mil distribuidores por cambios a la Ley del ISR

Con 349 votos a favor, la Cámara de Diputados avaló los cambios a la Ley del ISR propuestos por el Senado, los cuales exentan a la industria automotriz y expendedores de gasolina y diésel de los límites de deducción fiscal.

Aunque la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) celebró los cambios que exentan a las armadoras y gasolineros de dichas limitaciones, advirtió que la situación es crítica para los distribuidores.

En ese sentido, Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, advirtió que mil agencias y 70 mil empleos están en riesgo por la modificación a la Ley del ISR. La cual contempla un límite de 96.6% a las deducciones. Dicho porcentaje se traduce en un tope de 50 millones de pesos.

La asociación expresó que el límite podría asfixiar a los distribuidores debido a que estarían obligados a pagar impuestos de una utilidad que no existe.

La medida diseñada para combatir la evasión fiscal resultó desproporcionada para un sector fuertemente fiscalizado y regulado. En la distribución automotriz, las ventas están sujetas a estrictos controles de facturación y contra el lavado de dinero. (…) En nuestro sector nadie compra sin pedir una factura”, sentenció Guillermo Rosales, presidente de la AMDA en un video publicado en X.

En consecuencia, el presidente de la AMDA abundó en el que los distribuidores también están sometidos a una fuerte fiscalización y su utilidad, rara vez es exorbitante.

Por ello, llamó a establecer un mecanismo que permita continuar con la vialidad de estas empresas en el país.

Rosales, argumentó que dichas empresas operar usualmente con un solo proveedor que son las armadoras. Una relación que facilita el control tributario y reduce la evasión.

¿Cómo afecta la Ley del ISR a los distribuidores?

De acuerdo con la AMDA, las nuevas modificaciones a la Ley del ISR pondrán en riesgo a un sector que genera 180 mil empleos en el país y que es un “motor” de la recaudación fiscal.

De ahí que Guillermo Rosales pidiera a la presidenta Claudia Sheinbaum emitir un decreto que proteja la viabilidad del sector

Un reporte de la asociación mostró que por cada $100 pesos vendidos, los automotores se quedan con una ganancia de alrededor de 0.38 centavos. Esto luego de pagar el monto por ISR y PTU.

Pues por cada $100 pesos vendidos, los distribuidores destinan $85.5 pesos a cubrir los gastos de venta. La ganancia operativa, que podría ser de $14.95 pesos, se fracciona en gastos departamentales, administrativos y un costo integral de financiamiento.

El resultado final es una ganancia neta de 0.38 centavos, sobre los cuales, según las nuevas modificaciones a la Ley de ISR, se tendría que pagar un impuesto de 225.4%. Haciendo que, mientras menos gane una empresa, más impuestos pague.

De ahí que la AMDA insistiera en que los cambios a la Ley del ISR sean “una amenaza a la supervivencia del sector”.

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