Motocicletas, gran desafío del sector asegurador en México: AMIS

Cifras del INEGI refieren que una de cada seis unidades del parque vehicular en México es una motocicleta. En 2015 representaban 6.6% de las unidades registradas en el país, alcanzando 16.1% en 2025. Sin embargo, no crece al mismo nivel la protección de estos vehículos. Incluso, las motocicletas son el gran desafío del sector asegurador en México.

Para Carlos Jiménez, director de Daños y Autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la motocicleta se convierte en uno de los mecanismos de movilidad que toma un mayor terreno. En consecuencia, implica enormes desafíos en aseguramiento vehicular debido a que no cuentan con protección para quien las conduce, entre otros aspectos.

Nuestras estadísticas reflejan que el 90% de las motocicletas no cuentan con ninguna protección. Ni la mínima que es el gasto médico del ocupante, que es la persona más vulnerable en un accidente cuando una moto está involucrada”.

Además, estos vehículos no tienen ningún tipo de protección para los daños que ocasionan en un accidente. Porque ocasionan daños a peatones, a ciclistas y a otro tipo de vehículos, especificó el especialista en entrevista con este medio. “Infortunadamente, ese es el gran reto dentro del sector asegurador”.

Cabe mencionar que las motocicletas también se ven impactadas por el robo, afectando la movilidad de los dueños. Incluso las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) se ven perjudicadas porque las motos forman parte de las herramientas de trabajo para la entrega de mensajería o el delivery.

“Es muy necesario que las motos, como todo vehículo automotor”. En este sentido, el ejecutivo de la AMIS señaló que la probabilidad de encontrar una motocicleta después de haber sido robada es muy baja, en comparación con un vehículo. “Normalmente se convierten en autopartes para el mercado de procedencia ilícita”.

Por un lado, las motocicletas se convierten en un actor clave en la movilidad y, por otro lado, en un actor clave en donde poner la atención”, señaló Carlos Jiménez, director de Daños y Autos de la AMIS.

Usuarios vulnerables en el día a día

Otro aspecto en el que hay que mejorar en cuanto a la movilidad de las motocicletas es el reglamentario. “Tenemos que mejorar desde los reglamentos hasta la sana convivencia en los pavimentos y la sana convivencia en los carriles”, señaló el ejecutivo de la AMIS.

Lo anterior porque “todos somos usuarios y hay algunos que somos usuarios vulnerables. Todos somos peatones y todos estamos expuestos a este tipo de eventos. La probabilidad de tener una colisión con una moto y que no tenga seguro, es del 90%”, reiteró.

Es necesario recordar que una persona que conduce un vehículo cuenta con un cinturón de seguridad, con una bolsa de aire y con un chasis que le ayudan a reducir el impacto, reflexionó el especialista. Después del casco y los aditamentos de traje, la única protección que tiene un motociclista es el cuerpo.

“Por lo tanto, es fundamental trabajar en la reducción de accidentes en moto, y cuando no se pueden evitar, tratar de tener un mecanismo que ayude a transferir los costos para no revictimizar a nadie”. Pues las motocicletas son un gran desafío del sector asegurador

Específicamente, es necesario trabajar en una cultura vial para reducir los accidentes “e insisto, cuando no pueden evitarse, porque muchos de ellos pueden evitarse, pues por lo menos cuenta con garantías para atender a las víctimas”, dijo Jiménez.

Híbridos registran mayor crecimiento en sector asegurador

Por otro lado, Carlos Jiménez especificó que los vehículos eléctricos tienen una mayor penetración en el sector asegurador. Según los datos de la AMIS, este segmento registra un aumento sostenido. “No solo eléctricos, también híbridos, con un crecimiento mayor que el parque en general”.

Finalmente, este segmento, dijo el especialista de la asociación, está creciendo a tasas de entre el 18 y el 20%. Sobre todo, el segmento híbrido porque también tiene un crecimiento en el parque en circulación, de hasta del 20%. Aunque el costo es mayor que otro tipo de unidades, siguen siendo muy atractivos para los mexicanos.

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