En México, actualmente la seguridad vial aún enfrenta importantes desafíos; aunque la tecnología automotriz y las herramientas de prevención han evolucionado. Haciendo que los accidentes de tránsito sigan incrementando y mantengan la necesidad de fortalecer una cultura de responsabilidad entre quienes utilizan las calles y carreteras del país.

Es por esto, que Quálitas celebra 12 años de la campaña Conducta Vial Quálitas (CVQ). Siendo esta una iniciativa nacida en 2014, que promueve hábitos de movilidad segura entre automovilistas, motociclistas, ciclistas, peatones y operadores de transporte.

Llegando dicho aniversario, en un momento en el que la exigencia refuerza las acciones de prevención. De acuerdo con las cifras otorgadas de la Estadística de Acciones de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se registraron en el país 380 mil 391 accidentes viales en 2025. Representando el 1.4% de incremento, ante las cifras otorgadas en 2024.

Además, el factor humano estuvo relacionado con el 95% de los hechos, de manera aproximada. Siendo una cifra que evidencia la importancia del trabajo, no solamente en vehículos e infraestructuras más seguras; sino también en las decisiones que toman a diario los usuarios de vías públicas.

Al respecto, César Girón, subdirector de Prevención de Riesgos de Quálitas, destacó que evitar un accidente, requiere de adoptar medidas antes de enfrentar una situación de peligro. Destacando algunas recomendaciones principales, tales como:

Respetar los límites de velocidad

Evitar el uso de celular mientras se conduce

Revisar las condiciones del vehículo

Descansar antes de tomar el volante

Conservar una distancia adecuada entre automóviles

Conducta Vial Quálitas amplía sus acciones de prevención y seguridad vial en México

Desde el lanzamiento en 2014, Conducta Vial Quálitas ha desarrollado herramientas para acercar la educación vial a la población. Su estrategia incluye videos, contenidos educativos, recursos digitales, conferencias, talleres y alianzas con otras organizaciones.

Uno de sus principales espacios de difusión es su micrositio, que ya supera las 800 mil visitas. Y que concentra cientos de materiales sobre prevención de accidentes, convivencia en las calles y conducción responsable.

De la misma manera, esta campaña amplió su alcance más allá de los automovilistas, ya que actualmente también dirige sus mensajes a motociclistas, ciclistas, peatones y operadores de transporte. Pues la seguridad vial requiere la participación de todas las personas que comparten las calles.

En este sentido, Pancho Name, piloto profesional y vocero de Conducta Vial Quálitas, pudo señalar que conducir de manera responsable no significa llegar primero ni aumentar la velocidad. Sino reconocer el entorno, anticipar riesgos y tomar decisiones que permitan llegar con seguridad al destino.

Quálitas acerca la educación vial a niñas y niños

La prevención también requiere formar hábitos desde edades tempranas, por lo que Quálitas mantiene una alianza con KidZania. Esto para acercar los principios de seguridad vial y cultura del seguro a las nuevas generaciones.

A través de esta colaboración, más de 160 mil menores han participado en experiencias relacionadas con la educación vial. Con actividades que les permiten reconocer riesgos y comprender la importancia de respetar las reglas de tránsito.

Esta formación resulta relevante porque niñas y niños también participan diariamente en la movilidad. Ya sea como peatones, pasajeros o ciclistas, Por lo tanto, aprender a identificar situaciones de peligro y respetar a los demás usuarios puede contribuir a construir entornos más seguros.

Tecnología y capacitación para reducir accidentes de tránsito

Además de las campañas de concientización, Quálitas complementa sus acciones con el trabajo de su Área de Prevención de Riesgos. Misma que desarrolla programas especializados para flotillas y operadores de transporte.

Durante 2025, esta área impartió más de 5 mil capacitaciones a más de 100 mil operadores. También instaló más de 9 mil dispositivos de telemetría en flotillas, herramientas que permiten analizar los hábitos de conducción, detectar comportamientos de riesgo y establecer medidas preventivas con base en datos.

De esta manera, la compañía combina educación, capacitación y tecnología para fortalecer la prevención de accidentes. El objetivo consiste en identificar posibles riesgos durante los recorridos y actuar antes de que provoquen un siniestro.

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