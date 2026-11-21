La Confederación Nacional de Talleres y Similares (CNT) entregó el Premio Nacional a la Calidad Automotriz 2026durante su vigésima cuarta edición, realizada en Guadalajara, Jalisco, con reconocimientos a empresas y marcas del mercado de repuesto, a partir de una encuesta en la que participaron más de 121 mil técnicos automotrices de México.

De acuerdo con la organización, los resultados reflejan las preferencias de los profesionales de la reparación respecto de los productos que utilizan en los talleres. Ciertamente se evaluan y consideran aspectos como calidad, servicio técnico y cobertura de garantía.

Entre las compañías distinguidas estuvieron WAI Transpo, Gabriel, DAI, Standard Motor Products, Bosch, Gates, Niterra, Roshfrans, Forvia Hella, Timken, SKF y Grupo Dinamex, en categorías que abarcan componentes de motor, suspensión, dirección, frenado, encendido, lubricación y diagnóstico.

Rudy Esquivel Bolaños, presidente de la CNT, señaló que la calidad de las autopartes y la preparación de los mecánicos son factores clave. Sin estos aspectos no se logra garantizar reparaciones confiables.

Rudy Esquivel Bolaños, presidente de la Confederación Nacional de Talleres, durante el Premio Nacional a la Calidad Automotriz 2026

Durante la ceremonia, el presidente también propuso la creación del Consejo Mexicano de Aftermarket. Destaco que esto no solo es un espacio de dialogo, tmabién de colaboración entre asociaciones y empresas vinculadas con la comercialización, distribución y reparación de componentes automotrices.

WAI, Gabriel y DAI destacan la responsabilidad de los fabricantes ante los talleres

WAI Transpo México obtuvo por segundo año consecutivo los reconocimientos en alternadores y motores de arranque.

Isabel Díaz Salas, directora general de WAI Transpo México y Latinoamérica, dedicó su intervención a los profesionales que recomiendan e instalan los productos de la compañía.

Isabel Díaz Salas, Diana Rico Rodríguez y Alejandra Acosta, directivas de WAI Transpo México, durante la entrega del Premio Nacional a la Calidad Automotriz 2026. La compañía fue reconocida por segundo año consecutivo en alternadores y motores de arranque.

“Hoy queremos agradecer especialmente a los mecánicos y técnicos automotrices de México. Gracias por la confianza que nos brindan cada vez que recomiendan o instalan un producto de WAI. Sabemos que detrás de cada reparación está su reputación y el compromiso de todos ustedes con sus clientes. Por eso, la preferencia de nuestros productos nos llena de orgullo y nos motiva a seguir mejorando”.

La directiva también reconoció la participación de los distribuidores en la comercialización de sus componentes. En este sentido, enfatizó la relevancia del equipo de trabajo de la compañía para mantener sus estándares de calidad.

En amortiguadores, Gabriel de México refrendó el reconocimiento obtenido el año anterior.

Sofía Montero, National Commercial Manager, destacó la trayectoria de la empresa y la relación que mantiene con distribuidores y mecánicos.

“Gabriel tiene más de 60 años de historia en el mercado mexicano, más de seis décadas acompañando a generaciones de distribuidores y mecánicos, formando parte de una industria que evoluciona, que se transforma y que cada día nos exige más. Y si algo hemos aprendido durante todos estos años es que una marca no se construye solamente con productos, se construye con confianza: con la confianza de quien recomienda nuestros amortiguadores, de quien los instala y, sobre todo, de quien pone en nuestras manos algo tan importante como su seguridad y la de su familia”.

Sofía Montero, National Commercial Manager de Gabriel de México, con el reconocimiento obtenido por la marca en la categoría de amortiguadores durante el Premio Nacional a la Calidad Automotriz 2026

Sofia reconoció y agradeció el compromiso de los colaboradores de la planta de producción y del centro de distribución de Gabriel en Querétaro.

Distribuidora de Auto Industrias (DAI) recibió las distinciones correspondientes a bases para amortiguador y soportes para motor.

Norma Edith Elías Cárdenas, directora general de DAI y presidenta de la Asociación de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios (ARIDRA), explicó la importancia de ambos componentes para la seguridad y el funcionamiento de los vehículos.

“En Distribuidora de Auto Industrias estamos convencidos de que la calidad no es solamente una característica de nuestros productos, sino una filosofía de trabajo, una responsabilidad con nuestros clientes y con toda la industria automotriz. Los soportes para motor y las bases de amortiguador son componentes fundamentales para el desempeño, la estabilidad y la seguridad de los vehículos. Por ello, sabemos que ofrecer productos confiables significa contribuir directamente a la calidad del trabajo que realizan los talleres y la satisfacción de nuestros consumidores”.

Norma Edith Elías Cárdenas, directora general de DAI y presidenta de ARIDRA, acompañada por integrantes de DAI y Keep On Green durante la 24.ª edición del Premio Nacional a la Calidad Automotriz 2026, celebrada en Guadalajara, Jalisco

Derecho a reparar y certificación para vehículos electrificados

Standard Motor Products (SMP) fue reconocida en módulos de encendido. Humberto Hoyuela López, Senior Commercial Director, aprovechó su participación para defender el derecho de los propietarios y talleres independientes a reparar vehículos sin depender exclusivamente de las redes de concesionarios.

En Standard Motor Products somos fieles defensores del derecho a reparar. Creemos firmemente que cuando compras algo, es tuyo de verdad. Nos negamos a las cajas negras diseñadas para solo ser reparadas en un concesionario. Nuestros módulos están pensados para durar, pero también para ser entendidos, mantenidos e instalados sin problemas con la ayuda de un buen diagnóstico”.

El directivo añadió: ”Creemos en el ingenio del mecánico del taller, en el entusiasta que mete mano en su propio garaje un domingo por la tarde y en darles a ellos herramientas y piezas accesibles. Es la verdadera innovación en nuestra industria: no hacer productos imposibles de reparar, sino tan buenos que da gusto cuidarlos por muchos, muchos años”.

A respecto, el presidente Rudi Esquivel Bolaños informó que la CNT realiza gestiones con legisladores federales. Esto con el objetivo de impulsar durante 2027 una iniciativa relacionada con el derecho a reparar. No precisó si la propuesta ya había sido presentada formalmente ante el Congreso.

Por otra parte, Robert Bosch México, distinguida por balatas para frenos y componentes de sistemas de inyección electrónica diésel, anunció un proyecto de certificación dirigido a responsables de empresas que atienden vehículos híbridos y eléctricos.

Rolando Méndez Fajardo, gerente nacional de Conceptos de Taller Bosch, señaló que la iniciativa se trabaja con la CNT y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

“Hoy en día nosotros ya damos entrenamientos a los técnicos para vehículos híbridos y eléctricos, pero ¿qué pasa con todos nosotros como directores? Creo que ahí nos hace falta un poco, porque si nosotros vamos a tener vehículos híbridos y eléctricos, como directivos tenemos que saber que tiene que existir un protocolo de seguridad. Tenemos que saber que tienen que existir elementos, porque si no se atienden correctamente, un técnico puede perder la vida. Y eso es responsabilidad de nosotros como directivos”.

Se preve que la propuesta está prevista para 2027, aunque no se detallaron los requisitos ni el calendario de implementación.

Las marcas ganadoras del Premio Nacional a la Calidad Automotriz 2026

La entrega de reconocimientos comprendió distintas especialidades del mercado de repuesto.

Gates de México recibió cuatro premios, correspondientes a bandas para motor, kits de distribución, mangueras para motor y bombas de agua.

Niterra México fue distinguida por bujías NGK, sensores de oxígeno NTK y bobinas de encendido NGK. Su presidente, Takahiro Arakawa, recordó la transformación de la identidad corporativa de la compañía, anteriormente conocida como NGK Spark Plug.

Comercial Roshfrans obtuvo reconocimientos en aceite para motor a gasolina, aceite sintético para motor, aceite para motor diésel y grasa para chasis.

Forvia Hella México fue premiada por componentes para sistemas de frenos y unidades de control ABS. Por su parte, Suspensión y Dirección (SYD) recibió distinciones por partes para dirección y suspensión.

Grupo Dinamex obtuvo reconocimientos en componentes de inyección electrónica TOMCO, bombas eléctricas de gasolina KEM y cables para bujías Spartan by KEM.

En rodamientos, Timken de México recibió premios por rodamientos cónicos, rodamientos de bolas y grasa para rodamientos. SKF México destaca por rodamientos de masa para ruedas.

Prestone obtuvo distinciones en anticongelante y líquido para frenos. CRC Industries liderea por limpiador de contactos eléctricos y líquido limpiador de frenos.

Keep On Green recibió reconocimientos por poleas y tensores, termostatos y tomas de agua, así como depósitos para anticongelante.

Autel fue distinguida en equipos de diagnóstico automotriz y Birlos Internacionales obtuvo el reconocimiento correspondiente a birlos y tornillos.

La ceremonia también incluyó distinciones en bombas de aceite para motor y productos de limpieza para sistemas de alimentación de combustible.

Reconocimientos especiales a la ingeniería, innovación y trayectoria

Además de las categorías de autopartes, la CNT entregó premios especiales a empresas y profesionales vinculados con el desarrollo del sector.

El Galardón Especial Licenciado José Coronel Belmont correspondió a TOMCO, marca de Grupo Dinamex, por registrar el mayor porcentaje de aceptación entre los técnicos participantes en la encuesta, según informó la organización.

Francisco Tapia Ayala, director de Sistemas de Calidad y Planeación Estratégica de Grupo Dinamex, destacó la participación de las distintas áreas de la empresa en los procesos de control y mejora continua.

Dorman Products recibió el Premio Nacional a la Calidad de la Ingeniería Automotriz por su trabajo de reingeniería de componentes.

Francisco Hinojosa, gerente nacional de Ventas, explicó el enfoque utilizado en el desarrollo de piezas de reemplazo. “Cuando una pieza original falla, nuestro objetivo no es simplemente reproducirla, sino también entender qué falló y encontrar una mejor solución. Nuestros equipos de ingeniería analizan las piezas originales para identificar oportunidades y mejorar su diseño, materiales y durabilidad, evitando reproducir las mismas fallas que el original”.

El Premio Nacional a la Innovación Tecnológica Automotriz lo obtiene Injectronic, por las innovaciones incorporadas en sus equipos de diagnóstico.

Durante la presentación, Pablo Gallegos, instructor especializado en electromovilidad y embajador de la marca, explicó el esquema de licencias del equipo CJ9 Pro, mediante el cual los usuarios pueden acceder a determinadas funciones de diagnóstico bajo un modelo de pago por uso.

APYMSA marca una diferencia en el sector

En distribución, el reconocimiento a la Mejor Tienda de Autopartes correspondió a Refaccionaria Autex, de Apymsa.

Alejandra Montes, directora de Operación Retail de Apymsa, acompañada por integrantes de su equipo durante el Premio Nacional a la Calidad Automotriz 2026, en Guadalajara, Jalisco. La empresa AUTEX recibió el reconocimiento a la Mejor Tienda de Autopartes.

Alejandra Montes, directora de Operación Retail, informó que durante 2026 la compañía capacitó presencialmente a 2,500 talleres mecánicos y registró 8,500 establecimientos en su plataforma digital de formación, integrada por aproximadamente 70 cursos y 100 tutoriales.

El Premio Nacional a la Trayectoria Periodística lo recibe Elia Guzmán, de Alianza Editores, quien destacó la responsabilidad de los medios especializados en la cobertura de la industria.

“Contamos sus historias, damos voz a su gente, compartimos sus logros y también tenemos la responsabilidad de informar con veracidad, ética e independencia. Por eso los invito a seguir valorando y fortaleciendo el periodismo especializado, porque una industria bien informada también es una industria más fuerte”.

Por último, Jorge Valente Figueroa López, delegado de la CNT en Tepic, Nayarit, recibió el Premio a la Trayectoria Sectorial por su participación en actividades de capacitación y profesionalización de los talleres.

La CNT prevé dar continuidad en 2027 a las gestiones sobre el derecho a reparar, la propuesta de integración del Consejo Mexicano de Aftermarket y las iniciativas de certificación para la atención de vehículos electrificados.

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