La seguridad en carreteras sigue siento tema en el centro de la preocupación del sector transportista. Luego de que a un operador de Corporativo UNNE le arrebataran la vida durante un asalto registrado la madrugada del 20 de noviembre. Esto sobre Periférico Norte, a la altura de Lago de Guadalupe, cuando se dirigía hacia la Ciudad de México.

Por medio de un comunicado, la empresa ha condenado el asesinato de su colaborador, por lo que exigió a las autoridades competentes una investigación pronta, exhaustiva y transparente. Que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

De acuerdo con la información difundida por Corporativo UNNE, este ataque ocurrió alrededor de las 3:00 horas, cuando el operador viajaba a bordo de su unidad. No se ha proporcionado al momento la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre las circunstancias del asalto.

De esta manera, la compañía también expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares, compañeros y seres queridos del operador. Al tiempo que advirtió sobre los riesgos que enfrenta diariamente el personal dedicado al autotransporte de carga.

Transportistas exigen seguridad en carreteras para trabajar

Desde su posicionamiento, el Corporativo UNNE ha señalado que la violencia, los asaltos y las agresiones en contra de los trabajadores del transporte representan una problemática. Misma que requiere atención inmediata y acciones contundentes por parte de las autoridades.

De la misma manera, hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para fortalecer las estrategias de seguridad. Así como de vigilancia y prevención del delito en las carreteras y vías de comunicación del país.

También, se pidió garantizar condiciones que permitan a los operadores desempeñar sus actividades sin poner en riesgo su integridad física y su vida.

Este asesinato ocurre en medio de la preocupación del sector del autotransporte. Misma que hace que los trabajadores recorra diariamente las vías de comunicación del país para mantener en movimiento las cadenas de suministro y el traslado de mercancías.

Finalmente, la compañía reiteró su exigencia de justicia para su colaborador y pidió que el crimen no quede impune.

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