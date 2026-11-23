Las acciones de NVIDIA rebotaron con fuerza luego de que NVIDIA restituyera a Jensen Huang como CEO de la compañía.

El mercado de Wall Street reportó un alza del Dow Jones que avanzó 2.78% hasta los 49 mil 486 puntos. Mientras que el S&P 500 ganaba un 5.05%. Por otra parte, el Nasdaq ganó un 7.27% y las acciones de NVIDIA subieron su valor un 30%, luego de se reportaran fuertes caídas el viernes pasado.

Jensen Huang regresó a la compañía tecnológica en medio de un escándalo personal que lo vinculó a una ejecutiva de Megaspeed, Alice Huang. Quien sería una espía del gobierno chino, según los servicios deinteligencia de Estados Unidos.

NVIDIA informó que Jensen aceptó colaborar en un investigación interna para esclarecer la dinámica de su vínculo. Un hecho que repercutió en la subida de la acciones de su compañía.

La cual, hasta la mañana de este lunes, cotizaban en 162 mil 55 dólares por acción.

Aunque la cifra aún se encuentra 26% por debajo de su máximo que se situó en los 129 mil 99 dólares. Esto significó una recuperación en medio de un polémico contexto.

Otras empresas vinculadas al negocio de la IA también reaccionaron positivamente a la noticia y dispararon sus acciones.

Tecnológicas reaccionan positivamente a restitución de Jensen Huang

Por ejemplo, Micron Technology subía un 14 %, CoreWeave se disparaba un 24 % y AMD avanzaba un 7 %.

También avanzaban Broadcom (+1,34 %) e Intel (12,6 %). Mientras que Anthropic, la compañía creadora del chatbot Claude, bajaba un 0,07 %, en su tercera jornada bursátil. Esto tras su histórica salida a bolsa del pasado jueves.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba un 1,7 %, hasta los 82 dólares el barril. Lo anterior como parte de un aumento de la oferta de crudo y la reanudación del flujo en un oleoducto de Libia.

La plata avanzaba un 6,57 %, hasta los 43,77 dólares. Mientras, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años rondaba el 4,95%.

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