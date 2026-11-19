La marca de motocicletas Royal Enfield llegó a la Expo Moto México 2026, que se realizará del 19 al 22 de noviembre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Durante este evento, una de sus novedades es el debut nacional de la Goan Classic 350, una motocicleta que recupera la estética de la contracultura motociclista. Con un diseño inspirado en la libertad, personalización y espíritu rebelde de las dos ruedas.

De la misma manera, la marca exhibirá parte de su catálogo y ofrecerá una experiencia dirigida a los aficionados motociclistas. Con la presentación de la Gohan Classic 350 será su principal atractivo en su stand.

Dentro de las características de esta motocicleta, destacan las salpicaderas recortadas, el manubrio tipo ape-hanger y una propuesta de colores vibrantes. Retomando la estética de las motocicletas personalizadas con estos elementos, y reforzando la identidad visual de la familia Classic de Royal Enfield.

En la parte mecánica, la Goan Classic 350 incorpora un motor monocilíndrico de 349 cc, con una potencia de 20.2 hp y un torque de 27 Nm a 4,000 revoluciones por minuto. También, utiliza un eje balanceador que contribuye a reducir las vibraciones y ofrece una conducción más suave, especialmente durante recorridos prolongados.

Royal Enfield exhibirá nuevos colores y modelos aventureros además de la Goan Classic 350

Pese a que su principal lanzamiento es la Goan Classic 350, la firma no se limitará solo a ella, ya que los asistentes también podrán conocer nuevas opciones y colores para las Hunter, Meteor y GRR. Así como en mirar de cerca la Himalayan Rally Mana Black, modelo que representa de manera clara la orientación aventurera de Royal Enfield.

De la misma manera, el espacio contará con una selección de accesorios diseñados para complementar a las motocicletas exhibidas y permitir que los usuarios conozcan las alternativas de personalización disponibles.

La experiencia incluirá una muestra de indumentaria y equipo de protección certificado, con cascos, chamarras, pantalones y guantes. Royal Enfield también presentará su colección Apparel para hombre y mujer, integrada por playeras, sudaderas, camisas y otros accesorios inspirados en la cultura motociclista.

Guillermo López, vocero de Royal Enfield, destacó que Expo Moto representa una oportunidad para acercarse a los motociclistas mexicanos y compartir la identidad de la marca. También señaló el crecimiento del mercado nacional como un factor que impulsa su interés por desarrollar experiencias para esta comunidad.

Con este evento, Royal Enfield busca fortalecer su presencia en México y acercar nuevas propuestas a quienes encuentran en el motociclismo una forma de explorar, viajar y disfrutar la carretera.

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