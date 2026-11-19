El estado de Zacatecas se prepara para la puesta en marcha de sus primer sistema de transporte eléctrico: el PlataBus.

Previo al inicio de operaciones, fijado para el 12 de diciembre de 2026, la secretaría de Desarrollo Urbano, Luz Eugenia Pérez Haro, encabezó las primeras pruebas en ruta.

La funcionaria realizó recorridos a bordo de autobuses eléctricos Yutong. Mismos que recorrieron la Ruta 1 de PlataBús, que conectará la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe. Dicha ruta se extenderá poco más de 18 kilómetros a lo largo del corredor Metropolitano con 24 paradas.

El costo será de $11 pesos y la transacción se realizará a través de tarjetas de movilidad.

Así, el PlataBús llega también con una extensa modernización del sistema de transporte público en el estado.

PlataBús: Zacatecas moderniza su transporte público

De acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Urbano, este sistema contará con cuatro modalidades de servicio. Lo cual contempla el balizado en colores distintos de cada uno de los 200 autobuses que integrarán la red.

Cada color servirá para identificar la ruta. Por ejemplo el azul/menta indicará que son autobuses que recorren la Ruta 1 troncal; el negro con amarillo, el Centro Histórico; negro, ruta al Aeropuerto y rosa, rutas aledañas a Zacatecas y Guadalupe.

En la primera etapa el corredor eléctrico incorporará 122 autobuses. De los cuales 20 fueron entregados por el fabricante asiático Yutong en agosto pasado.

Del total de autobuses, 75 serán para el servicio conurbado. Mientras que 40 para el eje troncal, 2 para el aeropuerto y 10 unidades especiales para el Centro Histórico.

Cabe señalar que cada una de las unidades fue fabricada con dimensiones y capacidad distintas.

Los que prestarán servicio en la zona conurbada de Guadalupe son de menor tamaño que los del eje troncal, pero cuentan con una batería más potente, que les permitirá sortear la pendientes de la ciudad.

Finalmente, Luz Eugenia Pérez Haro aseguró que el inicio de las operaciones marcará un avance en la construcción de una movilidad más incluyente, eficiente y sostenible en el estado.

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