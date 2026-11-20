La compra de un vehículo eléctrico o híbrido conectable, requiere ahora de conocer aspectos más allá del precio y la autonomía. Es por esto que la Electro Movilidad Asociación (EMA), ha presentado la Guía al consumidor, que va dirigida a usuarios de primeras unidades. Y que necesitan identificar las diferencias entre tecnologías disponibles en el mercado mexicano.
Este documento, denominado como Guía al consumidor: ¿cómo elegir tu primer vehículo eléctrico o híbrido conectable?, se lanzó el pasado 13 de noviembre, en el marco del Buen Fin 2026. Con el propósito de ofrecer información práctica para comprar modelos y resolver las principales dudas de los consumidores al acudir a una agencia.
La publicación explica las características de los vehículos:
- Eléctricos de batería
- Eléctricos de rango extendido
- Híbridos conectables
- Híbridos convencionales
Recomendando también, la verificación del tipo de conector de los modelos que requieren recarga externa y comprobar su compatibilidad con los cargadores de las rutas habituales.
Otro de los puntos importantes es la autonomía, ya que de acuerdo a lo arrojado por pruebas controladas, esta puede cambiar durante el uso cotidiano. Gracias a factores como la velocidad, temperatura y condiciones de camino.
Guía al consumidor de la EMA: claves para comprar
Al mismo tiempo, la EMA abordó gastos relacionados con la instalación de cargadores domésticos. Ya que de acuerdo a datos arrojados por la Segunda Encuesta Nacional de Usuarios de Vehículos Eléctricos 2026, el 52% de los mismos pagó menos de 10 mil pesos por servicio. Mientras que el 90% destinó menos de 25 mil pesos por estos mismos servicios. Siendo el costo dependiente de las condiciones del inmueble y la distancia entre el medidor y estacionamiento.
Antes de firmar un contrato, la EMA recomienda preguntar por la cobertura y duracuón de la garantía de la batería. Así como confirmar los tiempos de entrega y la disponibilidad del servicio de refacciones.
Finalizando con el consejo de calcular el costo total de la propiedad, incluyendo:
- Precio de compra
- Energía o combustible
- Seguro
- Mantenimiento
- Instalaciones del cargador
- Valor de reventa
Esta iniciativa de la EMA, busca que los consumidores conozcan las tecnologías de electrificación. Eligiendo alternativas que respondan a sus necesidades de movilidad y presupuesto.
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