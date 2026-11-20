La compra de un vehículo eléctrico o híbrido conectable, requiere ahora de conocer aspectos más allá del precio y la autonomía. Es por esto que la Electro Movilidad Asociación (EMA), ha presentado la Guía al consumidor, que va dirigida a usuarios de primeras unidades. Y que necesitan identificar las diferencias entre tecnologías disponibles en el mercado mexicano.

Este documento, denominado como Guía al consumidor: ¿cómo elegir tu primer vehículo eléctrico o híbrido conectable?, se lanzó el pasado 13 de noviembre, en el marco del Buen Fin 2026. Con el propósito de ofrecer información práctica para comprar modelos y resolver las principales dudas de los consumidores al acudir a una agencia.

La publicación explica las características de los vehículos:

Eléctricos de batería

Eléctricos de rango extendido

Híbridos conectables

Híbridos convencionales

Recomendando también, la verificación del tipo de conector de los modelos que requieren recarga externa y comprobar su compatibilidad con los cargadores de las rutas habituales.

Otro de los puntos importantes es la autonomía, ya que de acuerdo a lo arrojado por pruebas controladas, esta puede cambiar durante el uso cotidiano. Gracias a factores como la velocidad, temperatura y condiciones de camino.

Guía al consumidor de la EMA: claves para comprar

Al mismo tiempo, la EMA abordó gastos relacionados con la instalación de cargadores domésticos. Ya que de acuerdo a datos arrojados por la Segunda Encuesta Nacional de Usuarios de Vehículos Eléctricos 2026, el 52% de los mismos pagó menos de 10 mil pesos por servicio. Mientras que el 90% destinó menos de 25 mil pesos por estos mismos servicios. Siendo el costo dependiente de las condiciones del inmueble y la distancia entre el medidor y estacionamiento.

Antes de firmar un contrato, la EMA recomienda preguntar por la cobertura y duracuón de la garantía de la batería. Así como confirmar los tiempos de entrega y la disponibilidad del servicio de refacciones.

Finalizando con el consejo de calcular el costo total de la propiedad, incluyendo:

Precio de compra

Energía o combustible

Seguro

Mantenimiento

Instalaciones del cargador

Valor de reventa

Esta iniciativa de la EMA, busca que los consumidores conozcan las tecnologías de electrificación. Eligiendo alternativas que respondan a sus necesidades de movilidad y presupuesto.

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