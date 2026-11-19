De cara a 2035, al menos 11 empresas planear incorporar vehículos eléctricos a sus operaciones. Un sondeo diagnóstico de Task Force reveló que dichas organizaciones planean incorporar 350 unidades pesadas hasta llegar a las mil 500 en los próximos ocho años.

Sin embargo, uno de los grandes retos para acelerar dicha transición está en la infraestructura de carga y en la capacidad energética de las estaciones para atender la creciente demanda.

Durante Expogas CDMX 2026, Isabel Studer Noguez, fundadora de Sostenibilidad Global, planteó la posibilidad de que las gasolineras participen en el proceso de transición, abriendo espacios para las estaciones de carga.

Studer, quien también impulsa la Alianza por la Movilidad Sostenible para Todos, explicó que la readaptación de las gaseras es una de las grandes soluciones para solucionar el tema de la infraestructura energética. Pues cuentan con el espacio ideal para instalar cargadores.

Además de ello, señaló que una de las grandes ventajas es que los gaseros no tendrían que invertir millones en la infraestructura, sino readaptar sus instalaciones para desarrollar un nuevo modelo de negocio.

En ese contexto, la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES) que reúne a empresas generadoras de carga de distintos sectores e inversionistas, señaló que ya se tienen ubicados algunos puntos estratégicos donde se podría comenzar a readaptar las gasolineras como estaciones de carga eléctrica.

Uno de ellos sería el corredor CDMX-Querétaro, aunque no se descartan otras rutas al centro y norte del país.

La electromovilidad es una realidad, pero no se va a dar de la noche a la mañana. Solamente las empresas que tengan visión aprovechen esta oportunidad de mercado van a poder beneficiarse”, sentenció Isabel Studer Noguez, fundadora de Sostenibilidad Global.

Proponen readaptar gasolineras como estaciones de carga

Y es que la readaptación de las gasolineras implica la construcción de un modelo en el que, por una parte, se aprovecha la infraestructura existente. Y por la otra, conviven dos formas de movilidad, la tradicional y la de nuevas energías.

Para los gaseros esto implicaría incursionar en un nuevo esquema de negocio: las estaciones de carga para vehículos eléctricos. Al mismo tiempo que mantienen su negocio tradicional, perpetuándolo durante toda la transición eléctrica.

De acuerdo con el Barómetro de Electro Movilidad Asociación la tendencia de mercado apunta a un alza en la comercialización de flotas eléctricas. Tan sólo entre enero y septiembre de 2026, hubo un incremento de 19.3% en la venta de estas unidades.

Por otra parte, actualmente la red de carga está integrada por 62 mil 883 conexiones, un aumento de 16.2% en los puntos de servicio. Sin embargo, aunque el aumento es notorio, la mayor parte de estos puntos se concentran en espacios privados.

Algo que contrasta con la demanda del servicio, que, en su mayoría, es de carácter público.

Piden replicar modelo brasileño

En la Expogas CDMX, Yolanda Villegas, presidenta de la AMAEM, aseguró que la transición eléctrica debe estar acompañada de la diversificación de combustibles.

A su vez esto implicaría la reconversión de las gasolineras, pero también de la creación de estaciones públicas. Donde iniciativa privada y gobierna puedan invertir para satisfacer la demanda.

Yolanda Villegas, presidenta de la AMAEM, planteó la readaptación del modelo de negocio de los gaseros con base en las necesidades de movilidad eléctrica.

En ese contextp, Studer destacó el modelo de movilidad eléctrica en Brasil, donde empresas privadas coordinan la operación de puntos de recarga. Esto cada ciertos kilómetros a lo largo de rutas centrales.

Ante la volatilidad de los precios de combustible y el crecimiento de las flotas eléctricas, ambas especialistas llamaron a construir un modelo que permita diversificar las fuentes de energía para moverse.

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