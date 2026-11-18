Luego de casi tres semanas de diálogo con 10 dependencias del Gobierno, Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) presentó los avances obtenidos. Esto luego de presentar 29 propuestas para mejorar las condiciones laborales, fiscales de seguridad e infraestructura para el autotransporte de carga.

Acompañado de Octavio de la Torre, presidente de la CONCANACO Servytur; Lauro Rincón, presidente de la FEMATRAC; Carlos García, presidente de la HAMOTAC, y Adalberto Muñoz, presidente de INDECO, Ramos aseguró que, si bien sí se han logrado avances en cuanto a la seguridad en carreteras y la agilización de trámites, como la expedición de aptos médicos o la liberación de vehículos retenidos, aún quedan dos grandes preocupaciones para el sector. Uno de ellas es la aplicación de la Reforma Laboral y, el otro, la reducción del tope para acreditar gastos de peaje.

Rechazan reducción de tope para gastos por peajes

De acuerdo con el presidente de la HAMOTAC, Carlos García, la propuesta de extender hasta los 300 millones de pesos el límite de ingresos para acceder al estímulo no fue aprobada.

La dependencia argumentó que el autotransporte ya cuenta con otros estímulos fiscales como el IEPS o el subsidio al diésel. Razones por las cuales, el límite de ingreso para acreditar el 50% de gastos en peajes, será de 250 millones de pesos anuales.

En cuanto a la aplicación de la Reforma Laboral, que entrará en vigor en enero de 2027, los transportistas aseguraron que el diálogo se mantendrá abierto hasta diciembre. Esto con el fin de llegar a un acuerdo sobre el recuento de horas trabajadas y la implementación de tecnología que permita documentar las jornadas.

Por otra parte, los transportistas piden que las horas contabilizadas sean las de conducción. Pues aseguran que la dinámica del autotransporte impide contarlas seguidas.

Según expresó el presidente de la HAMOTAC, un operador puede perder hasta 15 horas en un retén.

En temas fiscales todo fue rechazado. La respuesta de Hacienda fue negativa, pero nosotros esperamos entonces que se propongan alternativas. Por ejemplo, que reduzcan el costo de las autopistas porque las autopistas no están en buenas condiciones”, expresó Carlos García, presidente de la HAMOTAC.

En ese sentido Augusto Ramos precisó que aunque la propuesta fiscal se extendió ante todo los grupos parlamentarios, ninguno accedió a respaldarla. En ese contexto, descartó cualquier tipo de interés político detrás del paro de transportistas o de las mesas de diálogo.

Ramos, agregó que el “autotransporte se mantendrá en un paro indefinido (simbólico) hasta lograr que el autotransporte, que moviliza el 70% del PIB nacional, a través de la de carga, obtenga las condiciones que merece para seguir operando”.

El presidente de la CANACAR también aseguró que se apegarán a la nueva Reforma Laboral. Aunque advirtió que el tiempo para implementarla, cerca de un mes para enero de 2027, no será suficiente. Esto debido a la naturaleza de las operaciones

Por ello, pidió a los legisladores establecer criterios diferentes para el autotransporte que permitan aplicar las nuevas disposiciones de forma eventual.

Seguridad, al centro del diálogo de transportistas

Octavio de la Torre, presidente de la CONCANACO Servytur, anunció que en los próximos días se lanzará la campaña “La Revolución de las Conciencias” en los 32 estados federativos.

El objetivo es que el sector se concientice sobre la lucha contra la corrupción y las extorsiones.

De la Torre aseguró que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha tenido disposición para abordar el tema de seguridad en carreteras y casetas durante el diálogo con transportistas.

Sin embargo, al ser una de las demandas centrales del sector, los operadores y empresas deben conocer sus derechos y rechazar prácticas que fomenten la extorsión.

Al respecto, Lauro Rincón, presidente de la FEMATRAC, expresó que los transportistas “no deben pagar por trabajar”.

De acuerdo con cifras de CANACAR, hasta octubre de 2026 se contabilizaron 145 robos en carretera. Mientras que en el año, ya suman 6 mil 611 delitos contra el autotransporte.

En ese escenario, durante los diálogos con la Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional y Fiscalía se acordó:

Reforzar la tecnología de cobro en casetas y de monitoreo en carreteras

Creación de paradores seguros

Combate a las extorsiones en carretera

Identificación de puntos críticos

Coordinación contra autoridades estatales, municipales y federales

Incremento de vigilancia en carretera

Creación de paradores seguros

Mayor Infraestructura

En cuanto a la infraestructura, la CANACAR señaló que han presentado seis propuestas de mejoras ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La organización pide destinar mayor inversión a la rehabilitación de carreteras.

El diálogo de transportistas con Gobierno se extenderá hasta finales de diciembre.

Lo anterior en el entendido de que el Presupuesto de Egresos contempla 115 mil millones de pesos en infraestructura. De los cuales, solo 18 mil serán destinados a la rehabilitación o construcción de pistas.

Sin embargo, de acuerdo con la CANACAR hasta el momento se tienen identificados 62 puntos carreteros que necesitan intervención.

Por otra parte, los transportistas pidieron que las casetas de cobro se equipen con lectores modernos de TAG para reducir el tiempo que un camión tarde en realizar el cruce.

“Si los dispositivos que leen el TAG funcionan correctamente vamos a disminuir el tiempo que un camión tarde en cruzar una caseta. El autotransporte es responsable de la emisión de 127 mil toneladas de CO2, a veces tardan hasta 30 minutos en pasar un peaje. Si esto se agiliza, se reducen las emisiones y se aumenta la productividad”, explicó Augusto Ramos.

CANACAR, HAMOTAC y FEMATRAC van en un solo bloque

Contrario a lo que se especula, el presidente de la CANACAR descartó divisiones al interior del sector o “encontronazos” con la CONCAMIN. Pues aseguró que una de sus prioridades en el diálogo con Gobierno es conseguir mejores condiciones para el autotransporte.

Aunque reconoció que la CONCAMIN o la ANTP no se sumaron al diálogo de CANACAR-FEMATRAC y HAMOTAC.

Finalmente, aseguraron que seguirán trabajando en las mesas de diálogo con SEGOB, Secretaría de Hacienda, Guardia Nacional, SICT, Secretaría del Trabajo y de Seguridad.



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