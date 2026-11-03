Autobuses Atenas llegan a Xalapa: Veracruz avanza en la modernización del transporte público

Xalapa estrenará los autobuses “Atenas” en los próximos días. Las primeras dos unidades ya llegaron al municipio veracruzano, donde brindarán servicio de interconexión con un solo boleto.

La gobernadora del estado Rocío Nahle García destacó que los autobuses articulados operarán con un esquema integral de servicio para transporte público. En él los pasajeros podrán realizar distintos recorridos con un solo boleto simplificando conexiones y trasbordos.

Las rutas aún no han sido dadas a conocer, pero la mandataria estatal adelantó que su trazabilidad priorizó zonas históricamente vulnerables o con condiciones climatológicas complejas.

Cabe señalar que el Gobierno de Veracruz ha priorizado con su estrategia de movilidad zonas aisladas o limitadas en cuanto a transporte como Cosamaloapan o la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, donde ya operan los “Totonacos”.

En cuanto a los autobuses Atenas se cree que la flota total de estos podría llegar hasta las 60 unidades, que, según información previa, conectarán colonias del sur, este y oeste de la ciudad.

Aunque aún están por definirse los corredores oficiales, el Programa de Modernización del Transporte Público de Pasajeros contempla Valle Real-Banderilla, Volódromo-Sefiplan, Circuito Presidentes- Zona UV- El Castillo o Macuitépetl-Central de Abastos.

Yutong, aliado de la movilidad

Las primeras dos unidades que llegaron a Veracruz son del fabricante asiático Yutong. Tan sólo en México, la marca ya ha superado las 2 mil unidades en circulación, consolidándose como uno de los principales actores en la movilidad eléctrica.

La flota total de los autobuses Atenas podría llegar hasta las 60 unidades.

A nivel mundial, la empresa ya ha registrado ventas globales por 210 mil unidades.

En México, los autobuses articulados y biarticulados han sido ampliamente utilizados en el transporte público de distintos estados como Quintana Roo, Guadalajara o la Ciudad de México.

Yutong también suministró 40 autobuses “Totonaco” en Veracruz, probando la eficiencia de su tecnología híbrida.

Dichas unidades tienen capacidad para 80 pasajeros con un largo de hasta 11 metros, poseen configuración de entrada baja, lo cual facilita el acceso de los usuarios.

Además de ello, cuentan con espacios exclusivos para personas con discapacidad y en algunos modelos, con clima.

Finalmente, en los próximos días se dará a conocer la ruta exacta en que operarán los autobuses Atenas.

Por el momento, se conoce que el costo por pasaje será de $13 pesos con tarjeta y $15 en efectivo.

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