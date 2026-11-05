Chirey presenta sus nuevas SUV: TIGGO 7 y TIGGO X7

Chirey ha ampliado su estrategia global de SUV familiares con la presentación de los nuevos TIGGO 7 y TIGGO X7. Dos modelos que incorporan diferentes propuestas de diseño, seguridad y tecnología. La compañía abrió un espacio solo para que integrantes de su comunidad internacional, que participaran con opiniones sobre el desarrollo y la funcionalidad de sus próximos vehículos.

Los dos modelos debutaron el 21 de octubre durante la Noche de Marca 2026, celebrada en Wuhu, China, como parte del Chirey International User Summit. Bajo el concepto Together. For Family, la marca ha presentado una visión que combina espacio, protección y tecnología para responder a distintas necesidades de movilidad.

El nuevo TIGGO 7 mantiene el diseño inspirado en el tigre que caracteriza a esta familia; en su interior incorpora asientos delanteros ajustables en altura, respaldos traseros reclinables y un sistema de climatización. Esto pensado para mejorar el confort durante los recorridos cotidianos y los viajes familiares.

En materia de seguridad, Chirey destaca una estructura tipo jaula con más de 80% de acero de alta resistencia y más de 20 funciones de seguridad activa, así como asistencia a la conducción. Además, distintas versiones de la familia TIGGO 7 han obtenido cinco estrellas en evaluaciones C-NCAP, Euro NCAP, ANCAP y ASEAN NCAP. El modelo tiene presencia en más de 75 mercados fuera de China.

Chirey TIGGO X7 apuesta por la aventura y los usuarios participan en su desarrollo

La segunda novedad es el TIGGO X7, el primer modelo de producción de la nueva serie TIGGO X. Su propuesta busca combinar los desplazamientos urbanos con actividades al aire libre y recorridos por terrenos de mayor exigencia.

Entre las características destacan más de 200 milímetros de distancia libre al suelo, capacidad de vadeo de hasta 700 milímetros y un sistema de modos de conducción 3-6-1. De la misma manera incorpora cámara panorámica de 540 grados, asistencias de conducción de nivel 2 y un sistema de estabilidad diseñado para responder ante reventones de neumáticos a alta velocidad.

En su interior contempla seis aspectos de confort, entre ellos temperatura, humedad, calidad del aire y aislamiento acústico. Asimismo, permite abatir los asientos traseros mediante un botón para ampliar el espacio destinado al equipaje y equipo de campamento.

Un día después de su presentación, Chirey reunió a representantes de su comunidad internacional en Longshan Road, Wuhu, para conocer sus opiniones sobre TIGGO X7. Los participantes analizaron su diseño, distribución interior, materiales y posibles usos familiares.

La dinámica, denominada Co-Creation. For Family, abordó tres temas: Dream Life, Dream Car y Dream Share. La marca utilizará estas observaciones como referencia para perfeccionar el modelo y orientar futuros desarrollos de la serie TIGGO X.

Además, durante el encuentro, AiMOGA Robotics, compañía vinculada al grupo Chirey, presentó oficialmente su robot humanoide MOBO, ampliando la presencia del grupo en el desarrollo de soluciones tecnológicas más allá de la industria automotriz.

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