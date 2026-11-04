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Luis Chi asume como director de Operaciones de PACCAR México y define prioridades hacia 2027

El ejecutivo, con 21 años de trayectoria en la compañía, trabajará con ANPACT en la revisión del T-MEC y fortalecerá la interlocución con autoridades y organismos del autotransporte

Antonio Toledo
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Luis Alberto Chi Ramos asumió la Dirección de Operaciones México de PACCAR México el 1 de noviembre de 2026. Entre sus prioridades está el seguimiento de la revisión del T-MEC junto con ANPACT
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Luis Alberto Chi Ramos asumió el 1 de noviembre de 2026 como director de Operaciones México en PACCAR México. Desde esa posición atenderá las relaciones institucionales del fabricante. Asimismo, dará seguimiento a los asuntos regulatorios y de comercio exterior que inciden en la industria del transporte de carga.

El nombramiento se anunció el 20 de octubre por Alejandro Novoa, director general de PACCAR México. Como parte de sus nuevas responsabilidades, el ejecutivo se trasladará a la Ciudad de México para representar a la compañía ante autoridades, cámaras y asociaciones del sector.

Luis Chi explicó las prioridades que orientarán su gestión:

«Las prioridades en esta posición son fortalecer la relación de PACCAR México con autoridades, Cámaras y Asociaciones de la Industria, manteniendo un diálogo constructivo. Así como dar seguimiento al entorno regulatorio y de comercio exterior, contribuyendo al desarrollo del autotransporte de carga».

Uno de los asuntos que atenderá en primera instancia será la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Lo anterior, se atenderá en coordinación con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

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«Hacia 2027, trabajaremos con ANPACT y buscaremos seguir construyendo un marco regulatorio sólido para todos los participantes en la industria», afirmó.

La revisión del acuerdo comercial tiene relevancia para la industria mexicana de vehículos pesados por su integración productiva con América del Norte. Las disposiciones que regulan el intercambio regional forman parte de las condiciones bajo las cuales operan fabricantes y proveedores establecidos en México.

Luis Chi suma 21 años de trayectoria en PACCAR México

Antes de asumir su nueva responsabilidad, Luis Alberto Chi Ramos dirigía el área de Análisis de Datos de PACCAR México desde agosto de 2023. Anteriormente encabezó la Dirección de Mercadotecnia y las gerencias de Inteligencia de Mercado, Desarrollo de Mercado para Latinoamérica y Asuntos Técnicos y Normativos.

A lo largo de sus 21 años dentro de PACCAR ha ocupado diferentes posiciones fortaleciendo su experiencia en análisis comercial, el desarrollo de mercados y el seguimiento normativo. Estos antecedentes son clave para las nuevas funciones institucionales.

Es licenciado en Negocios Internacionales por CETYS Universidad, cuenta con una maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y actualmente cursa el Doctorado en Negocios en CETYS Universidad.

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