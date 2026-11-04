Tractocamiones y Camiones

Aarón Rogel toma las riendas de Planta Santiago de Daimler Truck México

Con más de 20 años de trayectoria en la compañía y experiencia en más de 10 posiciones, el Aarón Rogel encabezará las operaciones de manufactura y las áreas de soporte del complejo mexiquense.

Andrea Ramirez
Aarón Rogel con saco azul marino posando con los brazos cruzados junto al logotipo corporativo de Daimler Truck México.
Aarón Rogel asume la Dirección de Planta Santiago en Daimler Truck México tras más de 20 años en la compañía.
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Daimler Truck México ha iniciado una nueva etapa en la dirección de su Planta Santiago con el nombramiento de Aarón Rogel. Quien asumió la cabeza como Director, encargandose de las operaciones de manufactura y las áreas de soporte de este complejo industrial. Que está ubicado en Santiago Tianguistenco, Estado de México.

Este cambio lo coloca al frente de una de sus instalaciones productivas, ya que es un directivo que ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria profesional dentro de la organización. Rogel suma ahora más de dos décadas en la compañía, periodo en el que ha ocupado más de 10 posiciones con niveles crecientes de responsabilidad.

El perfil de Aarón Rogel, combina la experiencia operativa y la preparación académica, pues se trata de un ingeniero Industrial y de Sistemas, contando con estudios de posgrado en Administración de Negocios, formación que acompaña su recorrido por distintas funciones dentro de Daimler Truck México.

Desde su nueva puesto directivo, tendrá a su cargo la coordinación de las actividades de manufactura y las áreas que respaldan el funcionamiento de la planta. Entre sus principales objetivos destacan:

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  • Fortalecer la seguridad de las operaciones
  • Mantener los estándares de calidad 
  • Dar continuidad a los procesos de mejora continua

El nombramiento también refleja la apuesta de la compañía por el desarrollo de talento interno, al promover a un colaborador que ha avanzado dentro de su estructura durante más de 20 años.

Planta Santiago, un referente de la manufactura automotriz bajo el mando de Aarón Rogel

La responsabilidad de Rogel tiene relevancia por la historia industrial de la Planta Santiago. Misma que inició operaciones en 1969 y forma parte de la infraestructura de manufactura de Daimler Truck en México.

Su capacidad productiva ha quedado reflejada en distintos hitos. En septiembre de 2024, la compañía celebró la fabricación de su vehículo número 750 mil en este complejo, un logro que destacó la experiencia de sus equipos y la continuidad de sus operaciones.

Ahora, Aarón Rogel tendrá el reto de mantener el desempeño de la instalación y fortalecer sus procesos productivos. Esto en un sector donde la seguridad de los trabajadores, la calidad de las unidades y la eficiencia industrial son fundamentales.

Con este movimiento, Daimler Truck México da continuidad a su estructura operativa y coloca al frente de Planta Santiago a un directivo con conocimiento de la organización y experiencia en diferentes áreas de su negocio.

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