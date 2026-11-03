Stellantis México ajusta su estructura organizacional: Busca más rentabilidad y preparación para el futuro

Stellantis México anunció cambios en estructura organizacional en el país como parte de la evolución anunciada en el marco del plan FASTLAne 2030 con el que el conglomerado busca impulsar su rentabilidad.

En Stellantis estamos construyendo una organización preparada para afrontar los retos del futuro. Aprovechamos el talento de nuestros equipos y mantenemos el enfoque en nuestros clientes y socios estratégicos. Estos cambios organizacionales forman parte de una evolución natural que nos permitirá ejecutar con mayor velocidad nuestras prioridades de negocio”, aseveró Daniel González, CEO de Stellantis México.

Además de ello, los ajustes organizacionales pretenden fortalecer la ejecución de su estrategia de manufactura local y comercial, acelerando la transformación de la compañía.

Por ello, Stellantis anunció que, con efecto inmediato, los siguientes nombramientos llevarán a un nuevo nivel su servicio, presencia y rentabilidad en México:

Víctor Medina, nuevo vicepresidente de manufactura de plantas de ensamble

José Pagano, vicepresidente de manufactura de plantas de motores

Ana Laura Dorantes, vicepresidente de RH, Socios de Negocio y Centros de Excelencia

Noemí Andrade, vicepresidente de RH y Relaciones laborales de manufactura

Joaquín Alava, director de relaciones gubernamentales de Stellantis México

Mariana Lavigne, directora de Leapmotor México

David Martínez, director de Jeep y Dodge

Todos los nombramientos reportarán directamente a Daniel Alejandro González, CEO de Stellantis México.

Cabe señalar que, además, los nuevos ejecutivos contarán con autonomía regional y responsabilidad total sobre la operación en México.

De acuerdo con lo comunicado por la empresa, la nueva estructura buscará tener una operación eficiente, preparada para el futuro y alineada con el FASTLAne 2030.

Una nueva estructura para Stellantis México

El nuevo equipo de Stellantis México tendrá en sus manos la posibilidad de transformar el futuro de la compañía. Por ello se les dotó de autonomía organizacional con el fin de acelerar las decisiones, desarrollar soluciones relevantes para los consumidores y consolidar una posición de liderazgo.

Además, los nuevos nombramientos permitirán impulsar la innovación y la colaboración entre equipos con el objetivo de obtener resultados más precisos.

Sumado a los nuevos nombramientos, Stellantis México se prepara para crear un clúster para las marcas italianas del grupo.

Mariana López, será responsable de marca de FIAT y Alfa Romeo, quien reportará a Jesús Rodrígeuz, vicepresidente comercial de Stellantis México.

Con esta evolución, Stellantis México fortalece sus bases para aprovechar las oportunidades del mercado, acelerar la creación de valor para sus clientes y consolidar el crecimiento sostenible de sus marcas. Así, contribuye al cumplimiento de la visión global de FaSTLAne 2030 y al futuro de la movilidad en México.

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