La rentabilidad de las obras de construcción depende, en gran medida, de la capacidad de las empresas para incorporar maquinaria especializada con mayores niveles de tecnología. En consecuencia, la innovación impulsa la inversión en maquinaria para construcción, destaca MTM.

La innovación en equipos como revolvedoras, bombas y plantas dosificadoras de concreto se ha convertido en un factor determinante en las decisiones de inversión dentro de la industria de la construcción.

De hecho, constructores y contratistas evalúan aspectos como el desempeño operativo, la calidad de los materiales y la durabilidad de los equipos. Así como la disponibilidad de refacciones y el respaldo técnico.

Estos atributos resultan fundamentales para optimizar recursos, reducir tiempos de operación y minimizar paros no programados en obra, según MTM, Mezcladoras y Trailers de México.

Mayores exigencias en industria de la construcción

De acuerdo con estimaciones de expertos, el mercado mexicano de equipo pesado para construcción alcanzará un valor de 7,160 millones de dólares hacia 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 4.9%.

Además, el mercado global de telemática para maquinaria de construcción tuvo un valor de 1,400 millones de dólares (mdd) en 2025. Incluso se prevé que crezca de 1,580 mdd en 2026 a 4,240 mdd en 2034, con una CAGR del 13.09%, en el período de 2026 a 2034

Es decir, se exigirá una mayor capacidad de respuesta de las empresas constructoras y de los fabricantes de maquinaria especializada.

Ante ello, MTM ha fortalecido su oferta mediante un portafolio más amplio de soluciones para el ciclo del concreto. Con el objetivo de responder a las crecientes exigencias de productividad y desempeño en obra.

En este sentido, indica que “están preparados para responder a una industria en evolución”. Porque durante los últimos años ha transformado su modelo de negocio, pasando de ser fabricantes de equipos a integradores de soluciones que aportan valor en distintas etapas de la operación.

“Apoyándonos también en alianzas con marcas líderes a nivel internacional”. Destacando, de nuevo, que la innovación impulsa la inversión en maquinaria para construcción. Sobre todo porque el mercado de la construcción será más exigente en términos tecnológicos y más dinámico, por el crecimiento que tendrá.

MTM está preparada para abastecer de lo mejor en tecnología aplicada a sus equipos para concreto, a favor de una industria que estuvo tan castigada en los años posteriores a la pandemia”, se aseguró.

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