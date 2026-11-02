Max Verstappen aprovecha el error de Ferrari y conquista el Gran Premio de México 2026

El piloto neerlandés Max Verstappen encontró en la batalla entre los pilotos de Ferrari una oportunidad para conquistar el Gran Premio de México 2026. Aprovechando el enfrentamiento entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc durante las primeras vueltas, ejecutó una estrategia efectiva con Red Bull. Resistiendo la presión del británico hasta cruzar la meta con apenas 0.799 segundos de ventaja.

El tetracampeón del mundo arrancó desde la quinta posición, después de una clasificación complicada y del incidente que protagonizó con Liam Lawson. Esto durante la segunda práctica libre; sin embargo, su salida resultó determinante para cambiar el rumbo de la carrera.

Desde los primeros metros, Verstappen consiguió avanzar hasta el tercer puesto, mientras tanto, Hamilton y Leclerc protagonizaron una intensa disputa por el liderato. Misma que terminó favoreciendo al piloto de Red Bull.

En este enfrentamiento, los Ferrari se salieron de la pista, consiguiendo Leclerc colocarse al frente. Mientras Hamilton perdió terreno en la reincorporación. Verstappen aprovechó ese momento para superar al británico y colocarse segundo.

Posteriormente, los comisarios impusieron una penalización de cinco segundos a Leclerc por abandonar la pista y obtener una ventaja duradera. Esta decisión terminaría siendo determinante para el resultado final.

La estrategia de Red Bull y la presión de Hamilton definieron la victoria

Con Leclerc al frente, Red Bull logró encontrar la oportunidad de ejecutar su estrategia durante las paradas en pits. El equipo llamó a Verstappen a boxes al mismo tiempo que Ferrari atendió al piloto monegasco, lo que permitió al neerlandés colocarse por delante de su rival cuando se cumplió la penalización de cinco segundos.

A partir de ese momento, Max tomó el control de la carrera y mantuvo el liderato. Sin embargo, la victoria no estaba asegurada, pues Hamilton comenzó a presionarlo durante los reinicios.

La competencia tuvo momentos complicados, particularmente después de que Valtteri Bottas sufriera una falla en la suspensión de su monoplaza, impactandose contra las barreras. El incidente provocó una bandera roja y obligó a realizar una nueva arrancada.

Más adelante, un contacto entre Oscar Piastri y Arvid Lindblad provocó la salida de otro Safety Car cuando faltaban ocho vueltas para terminar. Verstappen volvió a ejecutar una buena arrancada y consiguió mantener detrás a Hamilton durante el cierre.

Al finalizar la competencia, el neerlandés reconoció que la primera salida fue fundamental para construir su triunfo y destacó el trabajo estratégico de Red Bull.

También consideró que Ferrari complicó sus propias posibilidades al permitir que Hamilton y Leclerc disputaran sus posiciones, situación que le abrió espacio para aprovechar cada oportunidad.

“Siempre intento aprovechar cada oportunidad y hoy vi la oportunidad”, explicó Verstappen al hablar sobre la maniobra que cambió el desarrollo de la carrera.

Verstappen suma su sexta victoria en el Gran Premio de México

El triunfo en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez representó la tercera victoria de Verstappen durante la temporada 2026. Así como la sexta que consigue en el Gran Premio de México, consolidando al circuito capitalino como uno de sus escenarios más exitosos.

El podio lo completaron Lewis Hamilton, en segundo lugar con Ferrari, y Kimi Antonelli, quien terminó tercero con Mercedes. Para el italiano, este resultado tuvo un significado especial, ya que le permitió asegurar su primer campeonato mundial de Fórmula 1.

Así, el Gran Premio de México terminó con una victoria construida a partir de la estrategia, la capacidad de reacción y el aprovechamiento de los errores de Ferrari, en una carrera que también quedó marcada por la consagración de una nueva figura de la Fórmula 1.

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