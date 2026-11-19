Como parte de su estrategia de crecimiento en México, Dongfeng abrirá un nuevo distribuidor en Chilpancingo, Guerrero, el próximo 17 de noviembre.

Posterior a ello, la marca prepara un Open House, el 18 y 19 de noviembre, para público y potenciales clientes. Durante dos días, los interesados podrán familiarizarse con los servicios y portafolio de la marca.

El nuevo distribuidor estará ubicado en el Boulevard Vicente Guerrero y será administrado por Magma Automotive, concesionario que ha liderado el crecimiento de la marca desde su llegada a México en 2024.

Estamos convencidos de que el crecimiento de nuestra red de distribución debe ir acompañado de una mayor cercanía con nuestros clientes. La apertura de Chilpancingo representa una oportunidad para aumentar nuestra presencia en Guerrero”, explicó Philip Heldt, gerente general de Magma Automotive.

Como parte de esta propuesta de servicios integrales, el nuevo distribuidor de Dongfeng en Guerrero integrará servicio de venta especializado y posventa con almacén de refacciones.

Sus clientes podrán encontrar en sus instalaciones personal especializado que los guiará durante y después de la compra.

Además, el distribuidor pondrá en marcha programas especiales de mantenimiento correctivo y preventivo.

Dongfeng impulsa su crecimiento en México

La apertura de este nuevo distribuidor pretende acercar a los transportistas y clientes de la región a un portafolio diverso, pero funcional y tecnológico.

Entre las unidades que estarán disponibles en Dongfeng Chilpancingo se encuentra pickups, vanes, camiones ligeros, medianos y pesados con diferentes configuraciones y motorizaciones. Todos, diseñados para responder a los requerimientos y necesidades de distintos clientes.

Cabe señalar que el distribuidor de Dongfeng en Chilpancingo también contará con un almacén de refacciones. Mismo que se apoyará en la logística del centro de distribución nacional ubicado en Edomex, operado por Estafeta.

Con esta nueva apertura la marca suma 29 puntos en operación a nivel nacional. Recientemente ha incorporado nuevas distribuidoras en Monterrey, Hidalgo, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y Puebla, fortaleciendo su presencia en mercados estratégicos.

Desde su llegada al mercado mexicano en 2024, MAGMA Automotive México ha impulsado el posicionamiento de Dongfeng. Mediante la expansión de su infraestructura comercial y el desarrollo de una oferta de vehículos para distintos segmentos del transporte y la actividad productiva, con modelos a gasolina y diésel Euro 6.

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