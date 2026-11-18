Previo a la reunión que planean sostener con autoridades consulares de Estados Unidos el próximo 24 de noviembre, la Coalición de Operadores 5ta Rueda lanzó un pliego petitorio. En él, piden a las autoridades revisar caso por caso las más de 3 mil 200 cancelaciones de visas.

En los últimos meses, las autoridades estadounidenses han suspendido visas bajo acusaciones de cabotaje a cientos de transportistas mexicanos que trabajan a ambos lados de la frontera.

Por ello, la asociación propuso cuatro puntos para mediar la situación sin que el traslado de mercancías o el trabajo de los operadores sea vean afectados por más tiempo.

En primer término, la Coalición de Operadores 5ta Rueda propuso establecer un mecanismo legal de revisión para conductores que dejaron sus unidades en el país vecino. Loa anterior bajo el entendido de que no contaban con ls papeles necesarios. O bien, sufrieron algún contratiempo para volver al país de origen por cierre de aduanas o retrasos logísticos.

La asociación expresó que esta medida busca que quienes no incurrieron en ningún delito tengan los mecanismos necesarios para recuperar sus unidades.

En consecuencia, los operadores también solicitaron que les sea permitido dejar sus unidades en territorio estadounidense cuando el viaje sea internacional, no se realicen actividades de cabotaje y la aduana esté cerrada.

En tercer lugar, pidieron a los transportistas, importadores y exportadores arreglar los papeles necesarios para el viaje antes de que éste se realice. Lo anterior con el fin de evitar conflictos legales, alza de costos, demoras u otros riesgos operativos.

Por último, propusieron revisar uno por uno los 3 mil 200 casos en los que han sido canceladas las visas B1 para operadores transfronterizos.

Así mismo solicitaron que los operadores puedan presentar pruebas sobre su inocencia.

Estados Unidos endurece sanciones contra cabotaje

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, endureció las medidas contra el cabotaje. Una práctica de la cual fueron acusados varios operadores mexicanos.

Las acciones contra el cabotaje se han endurecido luego de que la administración de Donald Trump asegurara que dañan la economía y seguridad nacional.

Desde entonces decenas de operadores enfrentan la cancelación de sus visas de trabajo, aunque algunos han argumentado no haber incurrido en prácticas ilegales.

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