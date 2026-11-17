Debido a un desperfecto dentro del sistema interno en la computadora (CPU) de los vehículos Honda Accord Hybrid del 2023 al 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), emitió un llamado el pasado mes de octubre. En el que hizo el llamado a la firma Honda de México, para la revisión de 1,954 vehículos de dicho modelo.

Incluso, quienes sean dueños de estos vehículos y sean contactados vía telefónica o por correo electrónico, podrán agendar una cita para la revisión con los distribuidores.

De la misma manera, quienes requieran contactarse directamente con los distribuidores, podrán hacerlo desde el sitio web https://www.honda.mx/, la liga directa del llamado https://www.honda.mx/recall?section=autoshonda. También al correo electrónico electrónico atenciona_clientes@hdm.honda.com o el número telefónico 800 368 8500.

Así mismo, la Profeco pone a disposición sus redes sociales, sus páginas de atención y teléfonos correspondientes:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

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