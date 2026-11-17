Pese a que el mercado de vehículos pesados ha enfrentado altibajos comerciales durante 2026, Scania México ha demostrado su resiliencia comercial al colocar unas 885 unidades hasta el segundo trimestre. Es decir, su crecimiento aumentó 2.5% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Para el tercer trimestre de 2026, la armadora sueca ha continuado con sus planes de expansión y consolidación. Este noviembre dio a la bienvenida a tres nuevos clientes. Uno de ellos, el gobierno de Veracruz que recibió un autobús Scania Irizar i8; Tyrsa Troquelados, que adquirió un tractocamión R460 y DMB Trading México, que incorporó un tractocamión Scania Truck R460.

La entrega de estas unidades marca un paso determinante en la estrategia de ventas de la armadora, la cual se enfoca en la diversificación de sus clientes y líneas de negocio.

Alejandro Mondragón, presidente de Scania México, aseguró en una entrevista con Factor Automotor, que uno de los principales diferenciadores de la armadora es la rentabilidad de sus unidades a sus clientes.

En ese sentido, la armadora no sólo apuesta por unidades que puedan otorgar grandes beneficios, sino que casi nunca se encuentran detenidas.

Lo anterior debido a que Scania cuenta con una red posventa con 18 sucursales propias y más de 50 talleres habilitados en todo el país. Lo cual garantiza que sus clientes puedan encontrar un servicio en cualquier ruta o destino.

Scania brinda un portafolio a medida

Con un robusto servicio posventa y un portafolio diversificado, Scania ha logrado colocarse entre los principales comercializadores de camiones pesados.

Muestra de ello, es su reciente alianza con Tyrsa Troquelados, una empresa queretana.

La empresa fundada en 1983 adquirió un R460, un camión de larga distancia con un motor DC13 de 13 litros. 6 cilindros en línea con tecnología TwinSCR y un motor capaz de entregar 460 caballos de fuerza. Se trata de una unidad de la familia R, capaz de brindar un ahorro de combustible de hasta 8%.

La Orquesta del estado de Veracruz contará con un nuevo autobús para el transporte de músicos.

Este quizá es uno de sus mayores atractivos, pues la optimización de combustible se traduce en ahorro para la compañía.

Además, en su versión más moderna, esta unidad puede ofrecer una reducción de emisiones contaminantes. Pues cuenta con un motor Euro VI.

Por otra parte, el autobús recibido por el gobierno de Veracruz, que será empleado para el traslado de la orquesta del estado, es una unidad premium. Pensada para el transporte de larga distancia.

Montada sobre un chasis Nüvak y una carrocería Irizar, el autobús ofrece un ahorro de hasta 10% en combustible. Además de una mejora aerodinámica de 25% sobre el modelo anterior.

Ambos son modelos pensados para optimizar la eficiencia de sus clientes y mantenerlos, siempre, conectados.

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