BMW Group ha presentado su estrategia Beyond the Machine, que consta de una iniciativa para fortalecer la manufactura avanzada mediante tecnología. Así como el desarrollo de talento, innovación y colaboración entre empresas, instituciones educativas y autoridades. El encuentro se realizó los días 12 y 13 de noviembre en la planta de Spartanburg, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Durante este programa, la compañía reunió a representantes de distintos sectores para analizar los desafíos de la industria automotriz, así como las oportunidades que ofrece la transformación tecnológica. Entre los temas principales destacan:

Inteligencia artificial

Gemelos digitales

Robótica avanzada

Eficiencia en el uso de recursos

Además, BMW ha destacado que el crecimiento de la manufactura depende de un ecosistema que involucra a trabajadores, proveedores, comunidades e instituciones. Por eso, la empresa busca fortalecer las cadenas de suministro, desarrollar nuevas habilidades laborales y mejorar la infraestructura que respalda sus operaciones.

BMW genera un impacto económico de 36 mil millones de dólares con uso de la inteligencia artificial

Uno de los puntos centrales del encuentro resultó ser la presentación de los resultados preliminares de un estudio elaborado por la Darla Moore School of Business de la Universidad de Carolina del Sur. En dicho análisis revela que las operaciones de BMW generan un impacto económico anual de 36 mil 100 millones de dólares en ese estado. Esto frente a los 26 mil 700 millones registrados en 2022.

De la misma manera, la actividad de la compañía respalda 55 mil 327 empleos y genera 4 mil 400 millones de dólares en salarios y remuneraciones. Este estudio también señala un multiplicador laboral de 4.2: por cada 10 empleos directos que genera BMW Manufacturing, otras actividades económicas crean 32 puestos adicionales.

Actualmente, la planta de Spartanburg cuenta con más de 11 mil colaboradores y tiene capacidad para ensamblar hasta 450 mil vehículos al año. Desde 1992, BMW Group ha invertido más de 15 mil 800 millones de dólares en sus operaciones en Carolina del Sur.

Por otra parte, la instalación trabaja con más de 400 proveedores estadounidenses, mientras que la compañía mantiene una red de aproximadamente 750 proveedores directos en la región de América.

Plant Woodruff prepara la producción de vehículos eléctricos

Como parte de su estrategia de crecimiento, BMW inauguró Plant Woodruff, una nueva instalación de más de un millón de pies cuadrados dedicada al ensamblaje de baterías de alto voltaje.

Esta planta complementará las operaciones de Spartanburg y permitirá preparar la producción del BMW iX5. El primer vehículo completamente eléctrico de la marca que se ensamblará en Estados Unidos.

De acuerdo con la compañía, el objetivo consiste en producir al menos seis modelos totalmente eléctricos en territorio estadounidense para 2030.

Con estas inversiones, BMW busca consolidar una manufactura más flexible, digitalizada y sostenible, en la que la innovación tecnológica avance junto con el desarrollo económico y la generación de empleos.

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