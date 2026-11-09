En 2026, producción de SUVs cae 8.9%, pero crece 10.5% la de pickups: AMIA

Durante el mes de octubre de 2026, la producción y exportación de vehículos ligeros registró un ligero descenso que, aunque no afectó el desempeño comercial, indicó un reajuste en el comportamiento de la industria. Principalmente en los modelos que se producen o exportan en y desde México así como en los países a donde se envía.

De acuerdo con el reporte de Producción, Exportación y Ventas de Vehículos Ligeros de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) durante octubre de 2026, la producción se situó en 302 mil 803 unidades.

Mientras que, en el acumulado de enero a octubre de 2026, llegó a los 3 millones 254 mil 62, lo que representó una disminución de 4% con respecto al mismo periodo de 2025.

Por otra parte, la producción de octubre cayó 17.7% en octubre de 2026, en comparación con el mismo mes, pero de 2025.

En cuanto a la exportación, en octubre de 2026, esta llegó a las 258 mil 137 unidades retrocediendo 17.9% con respecto a octubre 2025. Mientras que, durante el periodo enero a octubre se exportaron 2 millones 786 mil 760 unidades.

Cabe señalar que el descenso en la producción y exportación de vehículos ligeros mexicanos está acompañado de dos fenómenos relevantes.

El primero: aunque los SUVs y las pickups se mantienen como los vehículos más producidos en el país, los vehículos de usos múltiples han registrado una caída en la producción y en su demanda. En contraste, las pickups muestran una tendencia de crecimiento, tanto en la fabricación como en la exportación.

Pero al mismo tiempo que estos segmentos mejoraron su desempeño, la demanda de vehículos mexicanos cayó en Estados Unidos y Alemania.

Producción y exportación de SUVs y pickups mexicanos

De acuerdo con los datos presentados por Adriana Ramírez, gerente de estudios económicos de la AMIA, la producción total de SUVs sumó 1 millón 546 mil 337 unidades en el periodo acumulado de enero a octubre 2026. Aunque este segmento continúa representando el 47.5% de la producción total, ésta descendió 8.9% con respecto al mismo periodo de 2025.

El mismo caso ocurrió en las exportaciones. Si bien, los vehículos de usos múltiples representan el 51.1% de los envíos de México al extranjero, durante 2026 se registró una disminución de 8.3% en su demanda. Esto con respecto a 2025.

Producción acumulada de enero a octubre de 2026 por segmentos.

Para el segmento de las pickups durante 2026 se registró un incremento, tanto en la producción como en la exportación de dichas unidades.

Según el reporte de la AMIA, durante los primeros 10 meses de 2026, se produjeron 1 millón 10 mil 320 pickups, 51.1% de la producción nacional. Lo anterior también representó un crecimiento de 10.5%.

En el caso de las exportaciones de este segmento, México envío al extranjero 887 mil 45 unidades, 9.4% más que en 2025. A su vez, las pickups representaron el 31% de las exportaciones totales de México, seguidas de los vehículos compactos, que son el 13%, de lujo (2%) y subcompactos (0.9%).

Descienden exportaciones en Estados Unidos

Pero mientras el comportamiento de la industria apuntó a un descenso en la producción y exportación de SUVs, y un incremento en el de pickups, mercados como el estadounidense registraron una menor demanda.

En el acumulado del año, las exportaciones a Estados Unidos cayeron 6% para ubicarse en 2 millones 134 mil 474 unidades. Y aunque el país vecino continúa siendo el principal destino, su participación retrocedió 2.2%.

De acuerdo con el reporte de la AMIA de octubre de 2026, las SUVS y Pickups son los segmentos con mayor volumen de exportación.

Contrario a EUA, el papel de Canadá creció 7.1%. México envío a ese país 338 mil 401 unidades, consolidándose como el segundo mayor destino para los vehículos mexicanos. Le siguen Alemania; Brasil; Colombia y El Salvador.

Cabe señalar que en el caso de Alemania, de enero a octubre de 2026, se registró un descenso de 13% en las exportaciones. Este país representa el 2.7% de los envíos mexicanos y es el tercer mayor destino para la exportación mexicana.

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