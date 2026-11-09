Implementan iniciativa de visibilidad y seguridad entre camiones de carga y motociclistas. Principalmente, con el objetivo de proteger la vida y promover una convivencia más segura entre el transporte de carga, motociclistas, ciclistas y peatones.

De hecho, la campaña Compartiendo la vía: visibilidad y seguridad entre camiones de carga y motociclistas fue presentada por la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP). Además de aliados como Grupo Modelo, Zemog y la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas (AMFIM).

También con la participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM).

En este sentido, Paola Gómez, titular de la Dirección de Movilidad y Seguridad Vial de la Sedatu, destacó la necesidad de abordar la seguridad vial de manera integral. Es decir, considerando el diseño de las calles, la tecnología y la capacitación para proteger a sus usuarios.

Cabe recordar que dicha iniciativa convierte en una acción concreta las reflexiones del décimo Congreso de Seguridad Vial de la ANTP. En consecuencia, busca sensibilizar sobre los puntos ciegos de los vehículos de carga y fortalecer la capacitación. Además de fomentar decisiones responsables que contribuyan a prevenir siniestros viales.

Compartir el camino y la responsabilidad en seguridad vial

En el congreso, Jaime Chaul, de Zemog, confirmó que conducir una configuración vehicular de grandes dimensiones no significa contar con mayor visibilidad. Entonces, subrayó que compartir la vía implica compartir la responsabilidad.

Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la ANTP, dijo que “todos compartimos el camino y el mismo deseo de regresar a casa”. Principalmente, el transporte de carga es fundamental para el desarrollo económico y social de México. Sin embargo, esa contribución implica una responsabilidad especial con la seguridad de quienes comparten la vía.

Desde la industria debemos asumir un compromiso especial: a mayor dimensión y riesgo de nuestros vehículos, mayor debe ser nuestra responsabilidad de cuidado”, afirmó.

Por su parte, Sergio Mendoza Pucciarelli, presidente de la AMFIM, señaló que la industria de la motocicleta es un motor de desarrollo para México. Proporcionando empleos y oportunidades para miles de personas. Reafirmó el compromiso del sector de fortalecer esta contribución y trabajar con autoridades y gremios para impulsar una movilidad más segura y una mejor convivencia vial.

Finalmente, Paulino Herrera Manzano, de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) de la SICT, señaló que la seguridad vial requiere la corresponsabilidad de todas las personas que comparten la vía. Por ello, implementan iniciativa de visibilidad y seguridad entre camiones de carga y motociclistas.

La ANTP hizo un llamado a extender este esfuerzo más allá del lanzamiento y a reconocer al transporte de carga por su contribución a la economía y su compromiso humano con la sociedad. Como expresó Leonardo Gómez: transportar mercancías es nuestra actividad, pero cuidar la vida debe ser siempre nuestra prioridad.

Sigue leyendo: