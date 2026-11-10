Fenatran, cinco días de negocios y experiencias sobre el transporte de carga por carretera

Fenatran es considerada la principal feria del Transporte y Logística en Latinoamérica, y se celebra cada dos años en Brasil. En la edición de 2026, tendrá cinco días de negocios y experiencia sobre el transporte de carga por carretera.

Del 09 al 13 de noviembre, se espera que lleguen más de 74 mil visitantes al São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, con más de 100 mil metros cuadrados de superficie de exposición. Para conocer más de 500 marcas, las muestras exclusivas de lanzamientos y hacer networking con más de 70 mil profesionales del sector.

Asimismo, para visitar el espacio exterior en donde se darán cita unos 26 nuevos expositores para desarrollar pruebas de manejo. De hecho, la edición 25 de Fenatran incluye novedades como la participación de tres fabricantes de camiones, por primera vez.

Es decir, a DAF, Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen Camiones y Autobuses, Volvo y Grupo Bosch, se suman BYD do Brasil, Foton, JAC Camiones, Sany, Sinotruk y XCMG. Los participantes presentarán vehículos con diferentes sistemas de propulsión pensados para el extenso mercado brasileño.

Cabe mencionar que la empresa organizadora de la feria, RX, destaca la participación internacional de 106 expositores provenientes de China, Taiwán, Turquía, Suecia, Estados Unidos, Italia y Luxemburgo. Principalmente, en cinco días de negocios y experiencias sobre el transporte de carga por carretera.

Evento que reúne a los principales actores del transporte de carga por carretera

De acuerdo con RX, en una década, Fenatran ha propiciado 15 billones de negocios. Incluso, “en cada edición, presenta al mercado las principales novedades en productos y servicios”. Asimismo, es la mayor reunión del sector centrada en negocios, networking y experiencias.

Reuniendo a profesionales cualificados y a los principales actores, desde fabricantes de automóviles y fabricantes de implementadores hasta empresas de intralogística, tecnología de almacenes y soluciones de última milla.

También destaca su contenido de calidad, tanto digital como presencial, y la prueba de conducción Fenatran Experience, que permite a los visitantes probar vehículos en el sector. “Con cada edición, la feria refuerza su papel, atrayendo a públicos de diferentes regiones de Brasil y América Latina”.

Por ejemplo, los fabricantes que presentan desde furgonetas para reparto urbano hasta camiones pesados. También ganan protagonismo las alternativas eléctricas y a biometano, junto con sistemas de asistencia a la conducción, Inteligencia Artificial y servicios conectados.

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