MG5, el compacto mejor evaluado en estudio de J.D Power: Usuarios destacan eficiencia y confiabilidad

De acuerdo con el Estudio de Calidad y confiabilidad del vehículo (VDS) México 2026 de J.D Power, el MG5 fue el vehículo mejor evaluado en el segmento de compactos.

Más de 10 mil 477 usuarios que ya utilizan el MG5 en su día a día coincidieron en que se trata de un auto que destaca por su calidad, conectividad y desempeño.

En la actualidad evaluación por marca, MG ocupó la octava posición. Colocándose como una de las mejores 24 marcas de volumen.

Más allá del número, las cifras recabadas por J. D Power entre clientes de la marca, destacan por qué el fabricante asiático ha consolidado un rápido crecimiento en el mercado mexicano. Donde ya ocupa el octavo lugar en ventas con 3.5% del mercado nacional.

La oferta de MG en México destaca por un portafolio centrado en la tecnología, el diseño y la eficiencia.

Además de ello, el fabricante impulsa un vasta red de servicio posventa y distribuidores que le dan presencia en buena parte del país.

Nuestros clientes están en el centro de cada decisión que tomamos. Desde el producto que llevamos a los distribuidores hasta la atención que reciben cada vez que regresan al servicio. Que sean ellos los que con su experiencia real después de años de uso, quienes colocan a MG5 como el mejor de su segmento es el reconocimiento que más valoramos”, Diego García, director de ventas y posventa MG Motor México, Centroamérica y el Caribe.

MG5 lidera preferencia ente clientes: J.D Power

El MG5 es el sedán preferido de quienes buscan un vehículo amplio, pero también cotidiano.

El vehículo está equipado con un motor de 1.5 L que entrega 109 caballos de fuerza y 105 la pie de torque.

En México está disponible con transmisión manual o CVT

Su distancia entre ejes de 2 mil 680 mm le da uno de los interiores más amplios de su categoría. Esto se complementa con una cajuela espaciosa y conectividad tecnológica en todo el interior.

Todas las versiones de este modelo, cuyo precio de entrada es de 299 mil 900 pesos, tienen pantalla flotante HD IPS de 10.25 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay.

Las versiones superiores suman quemacocos eléctrico de tres posiciones, panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, cargador inalámbrico y cámara 360° con visualización 3D.

Su equipamiento de seguridad de serie integra seis bolsas de aire, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD, protección activa contra vuelcos, asistente de arranque en pendientes y faros Full LED con tecnología de proyección.

Características que, según el estudio de J.D Power, mantienen satisfechos a usuarios de la marca.

Finalmente este reconocimiento llega al mismo tiempo en que MG cumple 6 años en México con grandes expectativas de crecimiento y expansión a corto y mediano plazo.



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