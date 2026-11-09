Julio Galván, gerente de Estudios Económicos de la Industria Nacional de Autopartes (INA), comentó que el sector de autopartes está teniendo un comportamiento positivo en el mercado mexicano. Asimismo, en los datos de exportación hacia mercados clave. Por lo tanto, el valor de producción de autopartes mexicanas cerraría 2026 en 126 mil mdd.

Según las cifras presentadas por la INA, solo en agosto pasado el valor de producción del sector alcanzó 11,118 mdd. Es decir, un crecimiento de 8.53%; dicho mes es el que registró un mayor aumento en lo que va del año.

Mientras que de enero agosto, el valor de producción fue de 85,820 mdd, un crecimiento de 8.31% en comparación con el mismo periodo del 2025. También las exportaciones y las importaciones “del sector de autopartes en nuestro país presentaton una balanza comercial positiva con una balanza comercial de 24,566 mdd”, añadió el vocero de la INA.

Principalmente, las exportaciones registraron un valor de 74,342 mdd y un valor en importaciones de 49,776 mdd. Específicamente, estas cifras resaltan al compararlas con el año 2024, que marcó un récord para el sector, con un valor de producción de 83,238 mdd, recordó el vocero en conferencia de prensa.

Las autopartes más producidas en México de enero a agosto

Cabe mencionar que Galván añadió que “estamos mostrando un valor de producción promedio de 10,728 mdd”, de enero a agosto de este año. Asimismo, “durante 2025 presentamos un valor de producción en este mismo periodo de 9,904 mdd y en referencia al 2024, se tenía un valor de 10,405 mdd”.

“Esto va de la mano con el crecimiento de las ventas y producción de vehículos que se tiene en Estados Unidos”, dijo. En consecuencia, la INA estima que la producción se mantenga por arriba del valor promedio debido al comportamiento del mercado en Estados Unidos. Indicando que el valor de producción de autopartes mexicanas cerraría 2026 en 126 mil mdd.

Por ejemplo, las autopartes más producidas en el acumulado enero:

-Partes eléctricas, con 9.80% de crecimiento

-Transmisiones y embragues, con 5.0% de aumeto

-Telas, alfombras y asientos, con 7.77% de crecimiento

-Partes para motor, con 10.43% de aumento

-Suspensión, dirección y partes, con 2.46% de crecimiento

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