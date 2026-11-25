La movilidad electrificada suma esta vez un nuevo integrante en el mercado mexicano, en la que GAC México presentó la GS4 REEV. Una SUV familiar que incorpora por primera vez en el portafolio de la marca la tecnología eléctrica de autonomía extendida (REEV), con la que busca combinar las ventajas de la conducción eléctrica con la flexibilidad necesaria para realizar viajes largos.

Este modelo se encuentra disponible en la red de distribuidores de la marca en México y apuesta por un equilibrio entre eficiencia, espacio, tecnología y seguridad. También, ofrece hasta 210 kilómetros de autonomía en modo eléctrico y alcanza hasta 1,240 kilómetros de autonomía total, de acuerdo con las cifras del ciclo de medición CLTC.

Con este lanzamiento, la marca busca atender a los consumidores que desean dar el paso hacia la movilidad eléctrica. Pero que aún necesitan alternativas para recorrer distancias largas sin depender exclusivamente de la disponibilidad de estaciones de carga.

¿Cómo funciona la tecnología REEV de la GAC GS4?

La principal característica de la GS4 REEV está en su sistema de propulsión, en la que REEV significa Range-Extended Electric Vehicle. Un concepto que se traduce como vehículo eléctrico de autonomía extendida.

A diferencia de un automóvil híbrido convencional, este sistema utiliza el motor eléctrico como única fuente de propulsión, en el que el motor de gasolina funciona como generador para producir electricidad y alimentar el sistema cuando la batería necesita energía adicional.

En los recorridos cotidianos, el conductor puede aprovechar la energía almacenada en la batería y recargarla. Esto mediante una estación de carga o una toma de corriente compatible. Sin embargo, cuando necesita recorrer mayores distancias, el generador de gasolina produce electricidad para extender la autonomía del vehículo.

De esta manera, la SUV mantiene la experiencia de conducción eléctrica sin depender exclusivamente de la infraestructura de recarga durante los viajes.

Además, GAC incorpora un sistema inteligente de gestión energética que coordina la batería. Misma recuperación de energía y el generador de gasolina. Con ello, busca optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles y mejorar la eficiencia durante los desplazamientos.

Autonomía, diseño y equipamiento para viajar en familia

En materia de rendimiento, la GAC GS4 REEV ofrece hasta 210 kilómetros de autonomía eléctrica y un alcance combinado de hasta 1,240 kilómetros. De la misma manera, su sistema de carga rápida en corriente directa (DC) permite recuperar del 30% al 80% de batería en aproximadamente 15 minutos. Siempre que el conductor utilice un cargador compatible.

En cuanto a sus dimensiones, esta SUV mide 4,685 milímetros de largo, 1,854 mm de ancho y 1,660 mm de alto. Mientras que su distancia entre ejes alcanza los 2,775 mm. Estas permiten acomodar hasta cinco pasajeros y ofrecer espacio para transportar equipaje y artículos de uso cotidiano.

En el exterior, destaca su diseño robusto, con líneas definidas, una parrilla frontal inspirada en el concepto “Puerta de la Felicidad” y rines de aleación de aluminio de 19 pulgadas. También incorpora faros LED automáticos con ajuste de altura y control inteligente de luces altas.

Por otra parte, el habitáculo suma elementos enfocados en el confort, entre ellos destacan los asientos delanteros con masaje, calefacción y ventilación. así como los asientos traseros reclinables hasta 137 grados.

A estos elementos se agregan un techo panorámico con cortinilla eléctrica, cajuela de apertura eléctrica con función de memoria y suspensión trasera independiente multibrazo. Que busca favorecer la estabilidad y comodidad durante la marcha.

Tecnología y seguridad: ¿qué ofrece la nueva SUV de GAC?

La GS4 REEV también integra diferentes recursos tecnológicos para mejorar la experiencia de conducción, ya que su equipamiento incluye una pantalla táctil central de 14.6 pulgadas, sistema de sonido con 11 bocinas, iluminación ambiental inteligente y conectividad con Apple CarPlay.

Además, incorpora un cargador inalámbrico ventilado de 50 W para dispositivos móviles y funciones inteligentes de información y asistencia.

En seguridad, la SUV cuenta con seis bolsas de aire: dos frontales, dos laterales delanteras y dos de cortina. Asimismo, integra asistencias avanzadas a la conducción, entre las que destacan:

Alerta de colisión frontal

Frenado automático de emergencia

Control crucero adaptativo

Asistencia de mantenimiento de carril

Cámara de visión de 360 grados

Control electrónico de estabilidad

Anclajes ISOFIX para sillas infantiles

Seguros para niños en las puertas traseras

Con este conjunto de características, GAC busca ofrecer una alternativa familiar que combine tecnología electrificada, comodidad y herramientas de protección para los ocupantes.

GAC México amplía su estrategia de movilidad multienergía

La llegada de la GS4 REEV representa un nuevo paso en la estrategia de GAC México, que ahora reúne cinco tecnologías de movilidad dentro de su portafolio:

Combustión interna (ICE)

Híbrida (HEV)

Híbrida enchufable (PHEV)

Eléctrica (EV)

Eléctrica de autonomía extendida (REEV)

Así, la marca amplía las alternativas disponibles para los consumidores mexicanos, quienes pueden elegir entre diferentes sistemas de propulsión según sus hábitos de conducción, necesidades de movilidad y posibilidades de recarga.

Con la nueva GS4 REEV, GAC apuesta por un segmento de consumidores que busca los beneficios de un vehículo eléctrico. Pero también necesita flexibilidad para salir a carretera y realizar trayectos de mayor distancia.

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