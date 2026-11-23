Bridgestone amplía su portafolio con la llegada de los potentes neumáticos R27 Ecopia y R239, dos soluciones desarrolladas para el transporte urbano y de carga que ofrecen entre 8% y 13% más kilómetros proyectados frente a sus generaciones anteriores.

Consciente de que el rendimiento kilomátrico y la vida útil de los neumáticos son factores que inciden en los costos operativos de las empresas transportistas, Bridgestone apuesta por soluciones que contribuyan a alcanzar dichos sobjetivos.

Por ello, lanzó en el mercado mexicano dos nuevos neumáticos que incorporan tecnologías y características enfocadas en minimizar el desfaste. Al tiempo que aporvechan mejor cada tramos recorrido, favoreciendo el rendimiento por kilómetro y la resistencia al desgaste.

En el transporte, cada decisión que contribuye a mejorar el desempeño de una unidad tiene un impacto en la eficiencia de toda la operación. Por eso, nuestra propuesta no se limita a ofrecer un neumático para cada aplicación, sino a desarrollar soluciones que acompañen a nuestros clientes en diferentes momentos del ciclo de vida de sus llantas”, señaló Orlando González, gerente senior de Categoría Comercial para Bridgestone Latinoamérica Norte.

Mayor eficiencia, menos costos con las llantas Bridgestone

Las llantas Bridgestone para camiones y autobuses incorporan una banda de rodamiento de cuatro costillas que favorecer el desgaste uniforme. Además cuentan con estrías 3D de profundidad completa y protectores reforzados en costados y hombros. Dichas características responden a las exigentes demandas en el transporte, ayudando a maximizar el rendimiento y contribuir a una mayor eficiencia en el consumo de combustible.

Las llantas Bridgestone R273 Ecopia son utilizadas por unidades de carga y camiones pesados.

Los neumáticos R273 Ecopia cuentan con la tecnología NANOPRO-TECH que contribuyen a reducir la pérdida de energía, mientras que INTELLISHAPE optimiza la distribución del peso.

R273 Ecopia también cuenta con una carcasa diseñada para favorecer la renovabilidad mediante procesos BANDAG. Contribuyendo a optimizar el costo por kilómetro.

Por otra parte, la R239 atiende las necesidades de las aplicaciones urbanas de recolección y entrega. Una división de transporte donde las maniobras frecuentes, las curvas cerradas y el contacto constante con banquetas representan importantes desafíos para los neumáticos.

Su diseño radial para toda posición incorpora 0.8 mm adicionales de profundidad en la banda de rodamiento, compuestos de alta resistencia a la fricción y protectores laterales que ayudan a preservar el casco frente al desgaste y los impactos propios de estas operaciones.

La R239 permiten alcanzar un desempeño de hasta +13% de kilómetros proyectados vs la R2382. Además de favorecer múltiples ciclos de renovado.

Las llantas Bridgestone para camiones y autobuses contribuyen a mantener el desempeño de las unidades y a aprovechar mejor la inversión de los transportistas.

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