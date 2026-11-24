El emplacamiento de remolques en México cayó 22% entre enero y septiembre de 2026, al pasar de 17,713 registros en el mismo periodo de 2025 a 13,819, de acuerdo con la información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La disminución de 3,894 unidades modificó las posiciones de los principales fabricantes. Fruehauf desplazó a ATRO del liderazgo, mientras Lozano registró el mayor incremento absoluto en un mercado que acumuló nueve meses consecutivos de retrocesos interanuales.

Febrero presentó la contracción más pronunciada, de 39.5%, seguido de julio, con 31.7%. En septiembre se contabilizaron 1,543 emplacamientos, una reducción de 17.2% respecto del mismo mes de 2025 y de 12.8% frente a agosto.

Fruehauf lidera los emplacamientos; Lozano gana participación

La clasificación acumulada identifica a los cinco fabricantes con mayor volumen de registros:

Fabricante Emplacamientos Fruehauf 1,418 ATRO 1,179 Gallegos 1,114 Lozano 753 Utility 687

En conjunto, concentraron 37.3% del total nacional.

El liderazgo de Fruehauf respondió a una disminución proporcionalmente menor que la del mercado. Como resultado, gana participación pese a registrar menos unidades que el año anterior.

Lozano presentó el mayor avance absoluto, con 289 emplacamientos adicionales y un crecimiento interanual de 62.3%. Su participación aumentó de 2.6% a 5.4%.

También registraron incrementos Retesa, con 109 unidades; Remolques Bustos, con 99; Remolques Futuristas, con 89, y CYTSA, con 60.

En contraste, ATRO acumuló la mayor pérdida, con 798 registros menos, equivalente a una contracción de 40.4%. Le siguió Forzaco, con una disminución de 500 unidades, o 53.9%.

Ambos fabricantes explicaron conjuntamente una tercera parte de la reducción neta nacional. Operbus y TYRSOL también retrocedieron, con 269 unidades menos cada uno.

Estas variaciones muestran una redistribución de los registros entre fabricantes. Sin embargo, el emplacamiento constituye un indicador administrativo y no equivale necesariamente a las ventas facturadas.

ANFRE denuncia posible subvaluación de remolques usados

La Asociación Nacional de Fabricantes de Remolques y Equipos (ANFRE) cuestionó los valores reportados en la importación de 2,059 remolques y semirremolques usados durante septiembre de 2026, con información atribuida a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Del total, 1,072 unidades, equivalentes a 52.1%, registraron valores inferiores a 5,000 dólares. Entre ellas, 525 se ubicaron por debajo de 2,000 dólares, incluidas 320 con importes menores a 1,000 dólares.

La denuncia apunta a una posible subvaluación aduanera, que ocurre cuando una mercancía se declara por debajo del valor que legalmente corresponde conforme a las reglas de valoración aplicables.

De acreditarse, esta práctica podría reducir indebidamente las contribuciones determinadas sobre el valor de importación y generar ventajas comerciales frente a los fabricantes y operadores que cumplen sus obligaciones.

No obstante, un valor declarado bajo no constituye por sí mismo una prueba de subvaluación. Para determinar si existe una irregularidad deben examinarse las características de cada equipo, la documentación comercial y las condiciones de la operación.

El informe también identificó 1,270 unidades sin información sobre su año modelo, equivalentes a 61.7% de las importaciones. Asimismo, contabilizó 248 equipos con más de 20 años de antigüedad y señaló 1966 como el año modelo más antiguo.

La ausencia de información sobre una proporción considerable de los vehículos limita el análisis de sus características, pero no demuestra incumplimientos de seguridad.

Los datos difundidos por ANFRE justifican examinar las condiciones de valoración de los equipos usados importados. Sin embargo, no acreditan que estas operaciones hayan provocado la contracción de los emplacamientos de unidades nuevas.

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